Esta é uma tradução do artigo escrito por Jorge Vilches ao Blog Saker.

Jorge Vilches foi colaborador de opinião na coluna “The Americas” no The Wall Street Journal, em outras mídias financeiras e cobre o tema a mais de 20 anos. Foi editor de David Asman, hoje âncora da Fox Business News.

A guerra interna na Otan pelo Ouro

A brexitologia concentrou-se intensamente nos peixes do Reino Unido, mas ignorou totalmente as gigantescas reservas de ouro da UE, supostamente ainda guardadas sob custódia do Banco da Inglaterra. Adicionando um insulto à injúria, um divórcio sem acordo entre o Reino Unido e a UE. O que passou quase despercebido, não apenas sem o adiado protocolo de “equivalência financeira”, mas também sem um mero gemido da mídia especializada e dos remanescentes.

Agora, com a crise da Ucrânia e seus novos requisitos de pagamento ao tão necessário petróleo e gás russo, sobrepondo-se a negócios essenciais e ainda inacabados do Brexit. Necessariamente, isso evoluirá para uma viciosa guerra interna do ouro da Otan. Parafraseando James Carville, temperado com algum tradicional sabor britânico: “É ouro sangrento, estúpido”

Regra da Britânia

Como queria o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, a repatriação física do ouro da UE, supostamente ainda guardado em Londres, afetaria “poderosamente” o futuro da Europa com um impacto político muito profundo e de alta tensão em ambos os lados do Canal da Mancha. Nesse cenário, o governo inglês negociaria facilmente a disponibilidade de barras de ouro da EU apenas sob condições específicas do Brexit favoráveis ao Reino Unido. Na verdade, fazer isso pode ser absolutamente necessário e deve ir muito além do enorme valor intrínseco do ouro da UE supostamente ainda guardado no Banco de Londres. Deixe-me explicar.

Ouro da Otan em Londres

Os novos requisitos de pagamento em rublos ou em ouro feitos pela Rússia para qualquer um de seus bens ou serviços, necessariamente levarão a uma grande guerra de ouro entre o Reino Unido e a UE, provavelmente resultando no primeiro confronto interno na Otan. Após a Segunda Guerra Mundial, a ideia era manter as barras de ouro da Europa longe da antiga União Soviética e de Josef Stalin, apenas por precaução. Assim, décadas atrás, os atuais Estados-membros da UE depositaram a maioria do seu ouro sob custódia no Banco da Inglaterra em Londres. Agora, o Reino Unido se atreverá usar como arma a aprovação dos pedidos de repatriação do ouro da UE e outras questões relacionadas ao ouro como uma ferramenta de barganha muito convincente para muitos negócios ainda inacabados e mais importantes do Brexit.

Então:

(a) Londres pode atrasar indefinidamente a entrega do ouro à UE, a menos que as questões pendentes do Brexit, sejam acordadas em favor do Reino Unido.

(b) Ou, simplesmente, o Bando de Londres nunca devolveria esse ouro à EU, supostamente mantido sob custódia nas últimas décadas, porque foi parcial ou totalmente vendido, ou emprestado, ou comprometido, conforme explicado pelo ex-primeiro-ministro do Reino Unido James Gordon Brown, que sabia disso muito bem.

A mãe dos conflitos europeus

Se a história servir de guia, as hostilidades explodirão no instante em que os Estados-membros da UE, individual ou coletivamente, exigirem uma auditoria detalhada e totalmente independente, ainda inexistente, do ouro da EU, supostamente ainda em “custódia” no Banco de Londres. Isso deve levar muito tempo e é a desculpa perfeita para atrasar todo o processo sempre sob a visão exclusiva de Londres, não de Bruxelas. Ou problemas incontroláveis surgiriam assim que as nações da UE exigirem a repatriação imediata de pelo menos alguns desses lingotes “teóricos”, possivelmente todos eles em simultâneo, em vista das circunstâncias. Então, ou (1) algum ouro poderia ser devolvido lentamente aqui e ali (embora com grande atraso), mas sob termos muito vagos de Londres e mudando as consequências, ainda não vistas, do Brexit para níveis ainda inéditos, ou (2) nenhum ouro seria devolvido, pois, foi vendido ou comprometido de maneiras diferentes, conforme explicado a seguir. E é melhor que o Reino Unido não decida pagar à Rússia nem com uma única moeda de ouro, pois a UE se perguntaria e com razão, quem é o dono dela.

Escuridão no Banco de Londres

Os mercados de ouro e prata de Londres sempre foram “opacos”, sem nenhum relatório significativo de transações ou posições. Nunca foram oferecidos dados sobre bancos comerciais que detêm contas no Banco de Londres ou uma precisa identificação técnica das custódias de ouro, muito menos aquelas pertencentes a membros da UE. Como a Venezuela sabe muito bem - e os Estados-membros da UE poderão ser os próximos a saber - quem pode ou não ser reconhecido como um reclamante válido de qualquer coisa guardada em Threadneedle Street ou em seu paradeiro, é um assunto em aberto e deixado à inteira discrição dos mestres de Canary Wharf (Centro financeiro londrino), não os políticos da UE. O mesmo vale para os enormes passivos de ouro e prata não alocados dos chamados “bancos de ouro”, ou quaisquer outros dados pertinentes.

A má experiência alemã

Muito recentemente, a Alemanha teve que esperar 5 longos anos para repatriar forçosa e dolorosamente apenas uma parte de seu ouro do Banco de Londres e nunca mais recuperou nenhuma das barras de ouro originalmente depositadas, o que explicaria claramente o atraso. [aquie aqui].

Assim, enquanto a UE congela até a morte e sua economia para, as questões pendentes incluem

(a) O ouro da EU ainda estaria no Banco de Londres ou foi vendido, ou emprestado como muitos especialistas insistem?

(b) O Banco de Londres está disposto e é capaz de devolver imediatamente o ouro da EU, os que ainda resta aos legítimos proprietários, se houver?

(c) quem são os legítimos proprietários do ouro abobadado, após décadas de reorganização das fronteiras políticas europeias?

(d) o Tribunal de Justiça Europeu decidiria a propriedade do ouro..., ou o Judiciário Britânico..., ou o Banco de Londres? Em que base, exatamente?

(e) o Banco de Londres emprestou, trocou, re-hipotecou, alugou, alavancou ou onerou tais lingotes agora penhorados, como os muitos alegados reclamados legítimos, que também estão alinhados com as custódias 'fracionárias sintéticas não alocadas' de lingotes impropriamente usados para o propósito de “esquemas de precificação de derivativos digitais”, por meio dos quais ninguém pode saber quem possui o quê e de onde (se houver)?

Eu não estou brincando com você!

As transações de derivativos de “papel de ouro” de hoje constituem um genuíno esquema Ponzi puro (esquema de pirâmide), que excede muitas vezes o ouro real teoricamente por trás deles, provavelmente com uma proporção de 100 para 1 ou mais, como a Square Mile de Londres sabe muito bem. É claro que o Banco Central Europeu, o FMI e o Banco de Compensações Internacionais também alegariam ser realmente “seu” o ouro, não?

O economista britânico Peter Warburton estava 100% correto quando descreveu que os bancos centrais ocidentais estavam usando derivativos para controlar os preços das commodities e proteger as moedas do governo para esconder do público a desvalorização da moeda. O ensaio de Warburton “The Debasement of World Currency: It Is Inflation But Not as We Know It” está publicado em GATA.org.

Mas seja qual for o desdobramento, o “ouro continental”, agora possivelmente ainda guardado em Londres, irá necessariamente desencadear um conflito existencial interno da Otan em termos inequívocos (e desespero) na ausência dos parâmetros de auditoria tão necessários e ainda faltando registros de números de série de barras de ouro, que afetam propriedade e status reivindicados por mais de um destinatário (supostamente legítimo), além de dados da qualidade e da pureza das barras de ouro, custos de custódia em atraso, transporte e seguro, etc.

De passagem, quando o empurrão começa a empurrar (e vai, confie em mim) por seu 'relacionamento especial ', o Federal Reserve dos EUA ficaria do lado do Banco de Londres. Porque se encontra exatamente na mesma situação em relação ao lingote físico, eles ainda deveriam estar teoricamente guardando para terceiros, inclusive para os fundos soberanos. Em sintonia sincronizada com o excepcionalismo anglo-saxão, as custódias de ouro do Federal Reserve também nunca foram auditadas, como deveriam, e os comentaristas especializados em todo o mundo estão convencidos de que esse ouro também não está totalmente disponível. Além disso, os EUA acolheriam quaisquer novos problemas adicionais para a UE, pois essa era a ideia por trás de provocar a Rússia nessa guerra desnecessária.

O Autor do artigo publicou, no dia 13/04, uma segunda parte, ainda não traduzida, ao leitor que queira se adiantar: [Bretton Woods III: the new Big Bang – “suicidal Europe saved by gold ?“]

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

