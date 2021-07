A hora da onça beber água

Por Davis Sena Filho

Jair Bolsonaro é o chefe de um governo de extrema direita e ultraliberal, ou seja, juntou a morte com a vontade de matar. Porém, o que eu afirmo não somente se trata de uma metáfora, porque o Brasil superou estatisticamente as 500 mil mortes por Covid-19, sendo que muito se deve ao desgoverno fascista, que ideologizou e politizou o ato de fabricar e comprar vacinas para aplicá-las, assim como sabotou e boicotou, com a maior irresponsabilidade e perversidade possível, a própria população brasileira, que poderia ter muito menos mortes e, consequentemente, muitas famílias não estariam sofridas e enlutadas.

Se morrem mais de 500 mil pessoas, quantas cidadãs e cidadãos brasileiros perderam seus entes queridos? Milhões, evidentemente. Mas por quê? Porque o grupo que está a controlar o poder central, a ter Bolsonaro como chefe, cuja alcunha é Bozo, apostou no "tratamento" precoce, inclusive com a propaganda de um "kit covid", além de ficar claro por meio da CPI do Genocídio que a opção do governo por medicamentos ineficazes tem por propósito ações mercantilistas, que também podem ser chamadas de corrupção mediante propinas e outras questões de submundo que virão à tona com o passar do tempo.

O pior disso tudo é que Bolsonaro, presidente que está agora no olho do furacão com o escândalo das rachadinhas por causa de gravações de sua ex-cunhada que o acusa diretamente de cometer crimes, conta com a cumplicidade de ministros, militares, médicos, políticos e até mesmo procuradores, além de parte da sociedade que sai às ruas loucamente a vestir camisas amarelas de CBF, a não se importar com as perigosas consequências de o Brasil ficar novamente nas mãos de um desgoverno fascista e administrado por homens e mulheres intelectualmente e filosoficamente rudimentares, porque toscos e bisonhos.

Assevero, pois, estas palavras porque esses indivíduos comprovaram ipsis litteris, e no decorrer de dois anos e meio, serem servidores, administradores e políticos deploráveis, pois indubitavelmente irresponsáveis, inaptos, inconsequentes, incompetentes, ineptos, perversos e completamente dispostos a desmontar o Estado nacional e jogar definitivamente para o espaço a soberania do Brasil e tudo aquilo que advém dela, no que diz respeito a preservar a democracia, o estado de direito e os direitos do povo brasileiro conquistados duramente em lutas históricas em um tempo de muito mais de um século.

A verdade é que chegou a hora de a onça beber água e todos os crimes praticados por Jair Bolsonaro serem republicanamente investigados, primeiro pelo Congresso, a ter a companhia da PGR e de outros órgãos, instituições e corporações, a exemplo da Polícia Federal, que tem de deixar de ser usada como polícia política, pois o tenebroso tempo de Dops, DOI/Codi e SNI, dentre outros órgãos de investigação, espionagem e repressão da ditadura militar foram extintos, apesar de políticos, generais, delegados, procuradores, jornalistas e bozolóides de classe média teimar e, com efeito, insistir em deixar os cadáveres podres e fétidos da ditadura ainda insepultos, a insultar a memória deste País, que conquistou a duras penas a promulgação da Constituição Cidadã de 1988.

Entretanto, já passou da hora da onça beber água e a fazer com que os violentos e golpistas, os intolerantes e casuístas, bem como toda sorte de malandros ensandecidos que compõem um desgoverno brutal quanto aos direitos de cidadania e à preservação do estado nacional, que sirva e atenda os interesses e as demandas do povo brasileiro, de forma que se efetive políticas públicas sociais, econômicas e estruturais, que tem por finalidade a igualdade de oportunidades, a justiça social, a valorização do mercado interno e a construção de um cinturão de segurança para que todos os cidadãos e cidadãs tenham seus direitos civis respeitados, a terem a Constituição como garantia de defesa perante o autoritarismo, a omissão e a negligência do Estado e da iniciativa privada, que, sem sombra de dúvida, está submetida à Lei, mas faz o que quer e deseja neste País, cujo Estado está nas mãos de fascistas neoliberais que colocam o Estado nacional a serviço de interesses do grande capital nacional e internacional.

Portanto, é necessário a sociedade brasileira dar um basta nisso "tudo que está aí", como diz o Bozo diabólico, que não tem qualquer interesse em desenvolver o Brasil, seja na área ou segmento que for, assim como tem um desprezo profundo por inúmeros grupos sociais, pois fascista como é, trata-se de um sujeito totalmente sectário e, consequentemente, opositor à inclusão social, além de jamais reconhecer os direitos de grupos politicamente minoritários, principalmente no Congresso, porque, além de ser sectário, o é também misógino, racista, homofóbico e elitista, o que o leva ser também inimigo dos interesses de trabalhadores, micro e pequenos empresários, aposentados, estudantes, quilombolas e índios, dentro outros grupos e categorias que compõem o universo da sociedade brasileira.

Os casos de corrupção e desmandos, omissões e negligências, irresponsabilidade e sabotagens do desgoverno militar de Bolsonaro tem de ser seriamente e severamente investigados para que todos os culpados sejam denunciados e julgados dentro do que preconiza a ordem jurídica brasileira. Essa gente perversa, irresponsável e completamente desprovida de empatia, respeito e projeto de desenvolvimento e soberania para o Brasil tem de ser presa e nunca mais voltar ao poder, sendo que no futuro este País jamais fique a flertar e a ser cúmplice do fascismo corrupto e violento.

O super pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro, que lista 23 crimes de responsabilidade do político fascista por parte de partidos políticos e inúmeros órgãos e entidades da sociedade organizada, bem como um sem número de denúncias criminais contra Bolsonaro, seus filhos e seus apoiadores desde os tempos que o atual presidente era vereador e deputado federal por 28 anos, terão de em futuro próximo serem analisados e avaliados pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pois, do contrário, com o andamento da CPI do Genocídio, a corrupção e as vacinas, o povo nas ruas e as denúncias, como as da ex-cunhada de Bolsonaro, que não param de bater no bumbum do presidente, como se fosse água em elevação numa cheia, certamente que propiciarão capítulos tenebrosos de como procede e se comporta o pior governo da história da República, chefiado por um ex-capitão de extrema direita e que tem demonstrado há mais de 30 anos que seu combustível é o ódio, a discórdia e a desesperança.

Dizem que os violentos morrem pela espada, mas muitos deles também foram punidos severamente pelos tribunais da Justiça, como se verifica na história da humanidade. Jair Bolsonaro vai cair! Nos cabe saber se será por impeachment ou pelas urnas democráticas em 2022. Ele será derrotado com seus apoiadores. Bolsonaro não passa por um inferno astral, pois o próprio inferno. Esta é a hora da onça beber água. É isso aí.

