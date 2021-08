Frase de Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes é típica de mafiosos

Por Alex Solnik

Jogando mais uma vez no lixo o decoro do cargo, a constituição e qualquer resquício de civilidade, Bolsonaro fez, agora há pouco, a maior ameaça explícita que algum presidente da República já fez, na história recente, a qualquer autoridade do país.

Afirmou, à rádio 93 FM, do Rio de Janeiro, a respeito do ministro do STF, Alexandre de Moraes:

“A hora dele vai chegar”.

A frase já foi dita por mafiosos de filmes de Martin Scorcese ou de Quentin Tarantino ou por milicianos da Muzema. Nunca saiu da boca de um presidente da República.

“Não dá para continuarmos com ministro ditatorial”, decretou.

O ministro pode entender que é ameaça à sua integridade física, pedir reforço de segurança e abrir outro inquérito contra o presidente da República, mais grave ainda que o das fake news.

