A igreja que vendeu a alma para Bolsonaro

Mas quer mesmo saber? Bolsonaro não vendeu sua alma ao diabo, ele deu. Agora, parece que, como emissário do demônio, ele está comprando sinais de algumas TVs Católicas, que por sua vez, estão - estas sim - vendendo a alma para Bolsonaro.

As 30 moedas de Judas continuam comprando mentes e corações para trair o povo. Padre Reginaldo Manzotti oferece apoio a Bolsonaro em troca de publicidade estatal para sua TV. Que nojo!

Reportagem do Jornal O Estado de S.Paulo diz que "eles prometeram “mídia positiva” para ações do governo na pandemia do novo coronavírus. Pediram em contrapartida, porém, anúncios estatais e outorgas para expandir sua rede de comunicação".

Dá para ver Judas Iscariotes falando com os doutores e mestres da lei... é o mesmo enredo, mudam apenas a quantidade de atores no papel de vendedores da fé do povo católico. Pôncio Pilatos continua no mesmo papel, só mudou o local de atuação. Agora, atende no Palácio da Alvorada!

Que tristeza! Que moral tem essa gente para falar da prática do cara que vende feijão que cura coronavirus para juntar dinheiro? Pelo menos o pastor tem criatividade em sua picaretagem. Que moral essa corja tem para falar de Silas Malafaia! Pelo menos esse é autêntico! Já estes padres e "leigos conservadores" são picaretas usando verba pública para apoiar um governo medíocre como este.

Pode ver que é essa gente que fica vociferando sobre ética... canalhas, é o que são. Não passam de canalhas que usam a fé do povo simples para enricar.

Imaginem um político qualquer falando que vai apoiar um governante qualquer, seja ele quem for, mas para isso combina: “É preciso agilizar as transferências de outorga. Particularmente eu tenho na Casa Civil, alguns processos. E mais do que nunca, o senhor sabe o peso que isso tem quando se tem uma mídia negativa. Nós queremos estar juntos”, se ofereceu o vendilhão, dizendo que seu poder de comunicação atinge 1600 emissoras de rádio e com “uma penetração que é quase maior do que a Voz do Brasil" disse o Padre Reginaldo Manzotti.

Imaginem isso num grampo telefônico! O padre está oferecendo apoio político, para ter concessão pública e dinheiro estatal porque Bolsonaro "sabe o peso que isso tem quando se tem uma mídia negativa. Nós queremos estar juntos”! Se isso não é corrupção o que é então?

Imaginem alguém da CUT, durante o governo Dilma ou Lula pedindo por vídeoconferência que o PT libere um sinal de TV e dê dinheiro do governo para sustentar uma emissora porque "nós queremos estar juntos"?

Espero que haja investigação, que haja processos e que haja punição para essa gente torpe e vendilhões da fé do povo. Evidente que não tenho fé que isso aconteça! Minha fé me remete à profecia que denuncia esse tipo de gente e de coisas! Minha fé se junta a fé dos profetas do povo e em particular de Jeremias, capítulo 5, versículo 26 a 31

"26. Porquanto perversos se encontram no seio de meu povo, que espreitam, de tocaia, como caçadores de pássaros, armando laços para apanhar os homens. 27. À semelhança de uma gaiola cheia de pássaros, assim estão suas casas repletas de fruto de suas presas. Por esta forma tornam-se ricos e poderosos, 28. e se apresentam nutridos e reluzentes; ultrapassam, porém, os limites do mal. Não procedem com justiça para com o órfão, mas prosperam! E não fazem justiça aos infelizes! 29. Como não repreender tamanhos excessos – oráculo do Senhor –, e não vingar-me de semelhante nação? 30. Coisas horríveis, espantosas, ocorreram nesta terra: 31. mentem os profetas em seus oráculos, os sacerdotes dominam pela força. E meu povo mostra-se satisfeito! Que fareis vós, quando chegar o fim?" Jeremias, 5 - Bíblia Católica Online

É com essa mesma indignação que vejo lideranças religiosas, católicas e não católicas, apoiando e tentando se aproveitar da dor do povo, do sofrimento dos desempregados, da pandemia de coronavirus para propor não dar notícias ao seu próprio povo! Nojentos!! Não há outra forma de dirigir a palavra a essa escória. Víboras. Quem foi que os ensinou a se livrar da ira divina?

Mateus, 12 ,34-35 34 Raça de víboras! Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. 35 Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas; mas a pessoa má, tira do seu tesouro mau, coisas más.

Será se estes homens que se juntam ao que tem de pior nos desejos e práticas de suas vidas políticas esperam mesmo ter bênçãos? Eles sabem com quem se sentam, e ainda assim, apoiam! Não veem a dor do povo? Dor esta que eles próprios são patrocinadores quando tentam negociar com um governo fraco e por isso opressor, benesses pessoais? Nojentos. O que se pode ter de bom dessa gente?

1 Samuel 24:13 Com diz o velho provérbio popular: ‘Dos maldosos sempre procedem atitudes ímpias!’ Por esse motivo a minha mão não te tocará para ferir-te.A dor e o sofrimento do povo e dos pobres não atingirá alguns destes, pois esta é a profecia e a sabedoria de Deus. É para que os ímpios, os vendilhões do templo, os que promovem e se aproveitam do mal possam ver e vendo com seus próprios olhos, entendam suas próprias condenações.

Isaías 9:17 “Por esta razão o Eterno já não tem prazer nos seus jovens, não tem mais compaixão dos seus órfãos nem das viúvas. De fato, são todos uns ímpios e malfeitores, toda a boca profere insanidades. Com tudo isto a sua ira não se arrefeceu, a sua mão continua erguida”.

Não são poucos os que são do povo que também desdenham do amor de Deus. Não são poucos os pobres, os menos favorecidos que escarnecem e fazem pouco caso da dor do próximo. Perderam a empatia, tornaram-se maus. Terão a mesma sorte dos malfeitores.

Isaías 32:6 Porque o insensato profere tolices e o seu coração pratica a iniquidade, agindo impiedosamente e alardeando disparates contra Deus, deixando o faminto sem alimento e privando o sedento de matar sua sede.

Quantos não são aqueles que falam o nome de Deus e praticam a iniquidade contra o pobre e desvalido. Quantos não são aqueles que falam sobre Deus acima de tudo, mas que colocam seus projetos pessoais e seus egos acima de Deus. Acreditam mesmo que podem manipular Deus? Acreditam mesmo que sua postura não trará consequências a si e a todos que arrebanham para pensar mal, para desejar mal e para fazer o mal? Deus não compactua com o ódio, pois Deus é amor!

Bolsonaro é apenas um instrumento do mal. Pior sorte terá aqueles que dizem ser instrumentos de Deus e agem como perversos. A estes a ira de Deus cobrará um alto preço.

Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.

