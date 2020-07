A importância das eleições municipais na atualidade

Além de discutir o nefasto e péssimo governo Bolsonaro, precisamos também discutir o nosso município e os caminhos para garantir uma política pública mais participativa, mais equitativa e sobretudo mais humana. Precisamos depositar a nossa esperança de um voto consciente em quem faça a verdadeira política, que tem o povo como o centro do debate e da representação edit

Estamos vivendo um momento de grande discussão em âmbito federal e enfrentando uma pandemia que evidencia a enorme necessidade de políticas públicas em todas as esferas, o que também demonstra a importância que esse ano de 2020 tem, pois passaremos por mais um processo eleitoral municipal que muitos não dão a devida importância, mas é crucial para trazer um novo sentido à nossa maneira de fazer e entender política.

Desde os primórdios nossa realidade municipal é a mesma, onde a maioria esmagadora dos políticos espalhados por nossos mais de 5.500 mil municípios Brasil afora não representa um projeto ou uma ideologia e em muitos casos não representa nem mesmo seus próprios eleitores. Isso ocorre porque nas cidades os partidos e seus candidatos estão ligados muito mais ao interesse particular do que ao bem público comum, o que chamamos de “coronelismo” o que acaba tornando normal vermos o tempo todo pessoas do espectro político de esquerda em partidos de direita e vice versa. Não deveria isso nos causar indignação?

O fato é que isso tudo só ocorre pela falta de interesse de uma grande parte da população pela política municipal o que é completamente compreensível visto a trágica polarização dos últimos anos , mas a partir do momento em que existe um interesse muito maior pela macropolítica (federal) o que é compreensível passa a ser inaceitável, visto que é no âmbito municipal que a gente vive, trabalha, usa o transporte público, tem lazer e utiliza os serviços da saúde. As políticas municipais atingem diretamente nossa vida e de nossos conterrâneos e por isso se faz urgente que essas também sejam colocadas em pauta em nossas discussões políticas. Mas como podemos fazer esse debate ganhar força e ampliar nosso diálogo?

Primeiramente devemos partir do mesmo princípio que utilizamos ao debater e escolher nossos candidatos na esfera estadual e federal, logo então devemos observar os candidatos ao legislativo e executivo de nosso município atentando-nos ao histórico de vida pública, seus ideais e se suas ações corroboram com o discurso, e principalmente, se tudo que ele promete que fará é competência do cargo ao qual almeja. Espalhar essa consciência pelos quatro cantos é extremamente essencial.

Além de discutir o nefasto e péssimo governo Bolsonaro, precisamos também discutir o nosso município e os caminhos para garantir uma política pública mais participativa, mais equitativa e sobretudo mais humana. Precisamos depositar a nossa esperança de um voto consciente em quem faça a verdadeira política, que tem o povo como o centro do debate e da representação.

