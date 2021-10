A importância de golpear juntos e marchar em separado neste 2/10

Nunca é demais reafirmar a importância das manifestações de hoje, marcadas para três centenas de cidades do país, escreve Paulo Moreira Leite, do Jornalistas pela Democracia edit

Por Paulo Moreira Leite, do Jornalistas pela Democracia

Os brasileiros e brasileiras retornam às ruas para exigir o fim do governo Bolsonaro, cuja permanência no Planalto representa uma ameaça à democracia duramente conquistada após 20 anos de ditadura militar.

Num período histórico de ataques permanentes aos direitos dos povos, basta recordar o ensaio golpista do Capitólio, já na agonia do governo Trump, nos Estados Unidos, para compreender a natureza perversa, essencialmente anti-democrática, do bolsonarismo, filhote predileto da extrema direita mundial, que hoje enxerga o Brasil como reserva estratégica para seus interesses.

Hoje é dia de retomar as melhores tradições da luta dos trabalhadores e da população explorada para realizar um movimento típico dos momentos em que é preciso somar esforços para derrotar um inimigo comum, acomodado no topo do Estado brasileiro, que foi capaz de conquistar após sucessivas operações antidemocráticas que não é preciso recordar aqui.

O que se trata, em outubro de 2021, é de acumular forças para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo, ampliando o esforço para para livrar o país de uma tragédia que devastou uma economia que já foi a sexta do mundo -- hoje é a 11a --, inverteu décadas de redução da desigualdade social e cultiva ameaças permanentes de traição às liberdades e à soberania do país.

Numa conjuntura onde o calendário político-eleitoral envolve projetos diferenciados e mesmo adversários para 2022, as diferenças são inevitáveis e mesmo bem vindas, dentro de limites que excluem atos de provocação que só interessam ao bolsonarismo.

Em seu aspecto fundamental, os atos de hoje têm como finalidade a defesa das liberdades e do direito da maioria escolher seu destino. Não há alternativa. É preciso comparecer.

Alguma dúvida?

(Conheça e apoie o projeto Jornalistas pela Democracia)

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.