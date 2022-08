A Infraero deve respeitar o bem-estar dos vizinhos de Congonhas

Apoie o 247

Há 86 anos conectando São Paulo a diversas partes, o Aeroporto de Congonhas é o segundo mais movimentado do país. Por ser tão central, seu funcionamento gera diferentes tipos de debates, sendo a segurança operacional o assunto que atrai mais atenção da opinião pública. Apesar de gerar menos interesse na audiência em geral, questões relativas ao bem-estar de milhares de pessoas que moram e trabalham na região, também são de suma importância.

Um assunto que tem preocupado moradores do entorno, é a concessão à inciativa privada de Congonhas e os impactos que isso trará em seus cotidianos. Já de olho nesse processo de privatização, o Departamento de Controle de Vias Aéreas (Decea), órgão ligado à Infraero, alterou as rotas de voo do aeroporto em maio de 2021. No entanto, foi apenas em 2022, com o arrefecimento da pandemia e a retomada gradual do ritmo de viagens, que as mudanças começaram a ser percebida pela população.

O incômodo gerado pelas medidas do Decea chegou a tal ponto, que não são apenas moradores vizinhos do equipamento. Moradores de bairros um pouco mais distantes, passaram a reclamar. O número de queixas feitas à Infraero saltou de 13, nos últimos meses de 2021, para 816, de janeiro a maio deste ano. A tendência é que o problema, piore. Com a concessão, prevista para daqui pouco mais de 20 dias, a expectativa que o movimento no aeroporto aumente 37,5%, passando de 32 para 44 voos por hora.

Com o objetivo de acelerar a privatização do Aeroporto de Congonhas, a Infraero praticamente inviabilizou a participação social do processo, deixando apenas o projeto em consulta pública por pouco mais de um mês, assim como realizou apenas uma audiência pública para tratar de um assunto que impacta a vida de milhares de paulistanos.

Outros problemas atrelados ao caso são a falta de estudos sobre os impactos na mobilidade da região, que já sofre com o adensamento o tráfego de veículos por conta do aeroporto; além da falta de estudos sobre o impacto ambiental da alteração de rota e aumento de pousos e decolagens. Além da poluição sonora, preocupa também a degradação ambiental.

Oito associações de moradores do entorno de Congonhas entraram com ação na justiça para suspender o leilão do aeroporto. O objetivo é tentar mudanças nas rotas e ter a garantia que o ganhador se responsabilizará por obras ao redor que diminuam o impacto sonoro das operações diárias, entre outras remediações.

Congonhas é um daqueles casos em que a permissividade do poder público e a falta de planejamento urbano adequado permitiram o adensamento residencial ao seu entorno. No entanto, uma vez que milhares de moradores se estabeleceram ao redor e nas proximidades, é preciso que se leve em conta o bem-estar deles na hora de tomar medidas que trazem grande impacto.

Enquanto sociedade, não podemos mais nos contentar com processos participativos pro forma. O poder público tem de ouvir aquelas pessoas que deverão lidar com os impactos negativos e voltar atrás quando as intenções que beneficiam apenas uma minoria sem nenhuma proposta de compensação social.

