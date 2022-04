A luta dos povos indígenas é nossa também

Apoie o 247

ICL

Antes da chegada dos europeus à América, os povos indígenas já haviam se espalhado pelo continente em sociedades com organizações sociais as mais variadas, como os Impérios Inca e Asteca, como a Confederação Maia, como os Cacicados Complexos na Amazônia ou ainda como caçadores e coletores. Diversos e ricos em termos culturais, os povos indígenas estabeleceram ligações políticas de dominação e subordinação, construíram redes comerciais de média e longa distâncias, produziram cerâmicas e artefatos sofisticados, dentre tantas outras realizações arquitetônicas e metalúrgicas.

Pensando na Amazônia, a título de ilustração, podemos mencionar os Omáguas do século XVI no Alto Amazonas, organizados a partir de um poder político centralizado de âmbito regional, ou ainda no Alto Rio Negro e o sistema multiétnico regional aí localizado (Baniwa/Tukano). Ambos sociedades complexas que possuíam dinâmicas históricas próprias.

Com a chegada dos europeus, sabemos, as guerras, as doenças e a escravidão concorreram para desmantelar esse mosaico social indígena, erigindo, a partir dele, uma nova ordem colonial na qual os povos indígenas buscaram sobreviver. Da mesma forma, com a formação do Estado Nacional Brasileiro (Império e República) entre projetos de assimilação e integração conduzidos por instituições como o SPI (1910-1967) e, depois, a FUNAI (1967 em diante) e que procuravam, numa perspectiva de tutela, integrar o índio à sociedade brasileira como trabalhadores nacionais, os povos indígenas persistiram resistindo, teimando em manter aspectos do seu modo de vida e cultura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partir da década de 1970, os povos indígenas, com seus movimentos sociais organizados, conseguiram inserir, com muita organização, mobilização e luta, alguns direitos fundamentais na Constituição de 1988, dentre eles o reconhecimento das suas organizações sociais, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ocorre que até hoje os povos indígenas lutam para sobreviver, sobretudo em função do governo atual que os tem atacado de todas as formas, criticando e desqualificando as suas formas de vida e cultura, e até mesmo apoiando as investidas sobre as suas terras, realizados por garimpeiros, madeireiros e outros agentes econômicas como o agronegócio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nessa quadra histórica, assim como em outras e desde os tempos coloniais, os índios lutam pelos seus territórios, por reconhecimento social e político, mas lutam, acima de tudo, pela sua reprodução material e cultural.

Essa também é a nossa luta!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE