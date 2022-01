A maior derrota de Djokovic

Apoie o 247

Dentro das quadras, Novak Djokovic coleciona vitórias e títulos como poucos tenistas de hoje e de ontem.

Quando adentra as quatro linhas brancas, quase sempre é o favorito.

E quase sempre confirma o favoritismo, com jogadas mirabolantes que levantam plateias estupefatas.

No ataque e na defesa.

É, com toda a justiça, o número 1 do mundo.

Fora das quadras, no entanto, seu desempenho não é o mesmo.

Barrado e humilhado no aeroporto de Melbourne por não se vacinar contra a covid 19, não vai disputar o Open da Austrália e foi obrigado a voltar à Sérvia com o rabo entre as pernas.

Foi a maior derrota da sua carreira.

Dele e de todos os negacionistas.

