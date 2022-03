A manifestação pela “Memória, Verdade e Justiça” abre uma nova era de Unidade transformadora na Frente de Todos

Apoie o 247

Aos 46 anos do golpe cívico-militar-eclesiástico que resultou num dos mais brutais terrorismos de Estado na América Latina ao perseguir, assassinar, e desaparecer com mais de 30 mil militantes sociais, ativistas políticos, estudantes, intelectuais e sindicalistas que lutavam pela justiça social, o movimento popular argentino, limitado nas suas ações por 2 anos de pandemia (2020/21), rompeu o silêncio e reocupou massivamente as ruas neste 24 de março, data histórica da celebração da “Memória, Verdade e Justiça”.

Participaram centenas de milhares; uma manifestação multitudinária, ao nível das últimas realizadas, em 2019, no bojo das insatisfações contra o governo de Macri. Neste 24 de março, porém, teve um significado especial; um misto de comoção, tristeza pelos desaparecidos, pela justiça inalcançada, com a alegria pelo reencontro da militância consigo mesma e com o povo na rua, restabelecendo a vida coletiva e o debate político na histórica Praça de Maio. Aí, presentes, sempre as protagonistas da luta pelos direitos humanos na Argentina, as aguerridas mães e avós dos lenços brancos, de oitenta a noventa anos; algumas em cadeiras de roda, outras, apoiadas em bastões, mas com a cabeça erguida, a voz firme, as ideias claras, combatendo o neoliberalismo, exigindo justiça social. Por isso, o lema desta vez resume melhor o que há que fazer no contexto atual: “Memória para defender a soberania. Verdade pelos e pelas 30 mil. Justiça para o povo”.

Mais uma vez, o povo argentino surpreende, demonstra o seu alto grau de consciência política, e solidariedade humana, consolidadas ao largo de anos de mobilizações e conquistas sociais respaldadas no peronismo-kirchnerismo, e na resistência à ditadura militar dos anos 76. Afluíram das províncias (onde também houve mobilizações locais) à capital de Buenos Aires, como nunca, um leque enorme de partidos e organizações políticas, militantes sociais e da esquerda, organismos de direitos humanos e sindicatos, com um notável destaque ao volumoso cordão kirchnerista do “La Campora” (que marchou paralelamente 13 km desde o Espaço de Memória da ex-ESMA até a Praça de Maio, repetindo com mais força o que tem feito desde 2016).

Ao mesmo tempo, juntou-se à multidão, uma maré comovedora de cidadãos comuns, não pertencentes a grupos organizados, associações de familiares de nisseis (japoneses) ou de armênios desaparecidos na ditadura, argentinos mortos pelo franquismo; e o que era notável era uma juventude transbordante (nascida no pós-ditadura), famílias com crianças, abarrotando os metrôs e os transportes coletivos rumo à Praça de Maio. Muitas lideranças se surpreenderam; nem a chuva, nem o frio outonal freavam o desejo de participação, de debate político, e de impulso à unidade de Alberto e Cristina dentro das forças governistas; unidade colocada em risco nas últimas semanas, frente ao abismo das discrepâncias internas, e o oportunismo da mídia hegemônica do Clarin e La Nación para dividir a Frente de Todos. A militância com o povo na rua, deu o recado, pôs ordem, e fez a síntese do processo que, nas últimas semanas antes e durante a votação do recente Parlamento do acordo com o FMI, criou tensões e desesperanças no campo da frente nacional e popular da FdT. Tudo isso, no contexto mundial de guerra na Ucrânia aumentando as incertezas econômicas e políticas no plano nacional.

Neste 24 de março, o povo na rua, junto à sua vanguarda extra-parlamentar, pôs ordem no debate. Não para contê-lo, mas para marcar presença e dar a mensagem de que o poder popular é decisivo na unidade da FdT; e que sem esta unidade não há como garantir um Nunca Mais. Os agentes da ditadura econômico-militar continuam vivos, seja através do FMI, do poder das oligarquias rurais, sustentados na Corte Suprema de Justiça e na mídia hegemônica. Ao mesmo tempo, as organizações de base e populares deram o recado de que as necessidades de sobrevivência são urgentes, e de que o governo deve avançar mais rápido; de que a participação direta das mesmas na elaboração e execução de medidas econômicas a favor dos 40% de excluídos, é condição imprescindível para uma unidade transformadora. O recado foi dado: o governo deve falar mais grosso, impor rapidamente a mão forte do Estado contra a oligarquia rural, contra os monopólios de distribuição e marcação de preços dos alimentos, das tarifas de energia, e controlar os mecanismos inflacionários. Só assim poderá contar com o apoio popular, e desta forma evitar que a direita retorne a governar nas eleições de 2023.

Depois do 24 de março a Frente de Todos dá um importante passo unificador

O projeto dos senadores da FdT de criação de um Fundo para pagar parte da dívida com o FMI, cobrando dos sonegadores fiscais que não declaram seu capital desviado aos paraísos fiscais, é um ponto fundamental de costura da unidade da FdT no governo. De fato, Alberto Fernandez já declarou, como Governo Nacional, seu apoio a esse projeto. A vice-presidenta, Cristina Kirchner, reuniu-se com Stanley, o embaixador dos EUA, para que o seu país apoie a Argentina a recuperar para esse Fundo os capitais desviados ilegalmente ao exterior. A reunião oferece uma simbologia política para indicar de quem é a culpa da enorme dívida com o FMI. A lei permitiria arrecadar 20% dos bens não declarados que são cerca de 417 bilhões (US$). A arrecadação poderia chegar a uns 20 bilhões (US$) ou muito mais, superando o valor total da dívida com o FMI se for considerada a totalidade da fuga de capitais ao exterior. A idealização de tal projeto da FdT no senado baseou-se nos discursos de Cristina Kirchner em várias ocasiões, cujo momento épico foi em 10 de dezembro de 2021 , no dia da Democracia, diante de centenas de milhares na Praça de Maio, com a presença de Lula da Silva e José Mujica, ao dizer que a dívida tinha que ser paga pelos que evadiram os dólares ao exterior: “diante das grandes adversidades, grandes ações. Digamos ao Fundo que nos ajude. Fala-se muito que faltam dólares na Argentina. Não, os dólares dos argentinos foram levados ao exterior“. Cristina Kirchner chamou a que o FMI contemple “cada dólar que foi ao exterior na fuga de capitais promovida no governo de JxC (Cambiemos), para que se pague a dívida com o Fundo”. ....

Este projeto dos senadores (FdT) imprime um golpe econômico, mas sobretudo político à oligarquia e aos especuladores financeiros cujos representantes parlamentários e midiáticos já reagem enlouquecidos. Desmonta-se a manobra da mídia hegemônica que difunde a “disputa de Cristina versus Alberto”. A FdT não se quebra como desejaria a oposição (JxC), e esta se põe histérica pois começa a fracassar o seu “dividir para reinar”. A extrema direita que instigou ataques criminosos com pedras ao escritório de Cristina Kirchner no Senado durante a votação do acordo com FMI no Congresso, se dedica a espalhar agora, nos muros das ruas e redes sociais, cartazes denegridores e violentos de inspiração fascista contra a vice-presidenta, demonstrando desespero; sobretudo porque neste 24 de março, o povo provou que não perdeu a Memória e está disposto a lutar. Mas, a direita, além de ter o Clarin e La Nación a seu favor, não pede licença. Por isso, o presidente Alberto, com seus ministros, está sendo chamado a superar sua falha comunicacional-institucional. Lopez Obrador, presidente do México, por exemplo, é um bravo comunicador diário. É hora de usar, sem mais delongas, antes que seja tarde, o direito e o poder da cadeia nacional de rádio e TV para dialogar com o povo, anunciar de que lado está, e explicar minuciosa e didaticamente cada decreto ou medida presidencial. Este projeto contra os sonegadores fiscais da fuga off-shore oferece uma grande oportunidade política para comunicar à cidadania quem contraiu a dívida com o FMI e, portanto, quem a deve pagar.

Está previsto que, uma vez superada a votação no Congresso sobre o polêmico acordo com o FMI, o governo anuncie passos econômicos de maior impacto, e os setores combativos e kirchneristas dentro da FdT também radicalizem propostas, como agora no Senado. É verdade, que de 2021 para este ano, o governo recuperou a macroeconomia, a atividade industrial e o nível de emprego. Mas, não basta isso. Os movimentos sindicais discutem que o aumento da produtividade deve parar a inflação e gerar uma distribuição justa das entradas, ajustando o poder aquisitivo dos trabalhadores à alta inflacionária do preço dos alimentos e aluguéis. Há indicações de que a base sindical combativa vinculada ao kirchnerismo assumirá uma maior força através da substituição de direções burocráticas na UOM (União Operária Metalúrgica), bem como no sindicato de empregados do Comércio. A crise da FdT deve ser uma crise de crescimento; pode-se reverter, acentuando a sua unidade através do crescimento das lutas em todos os níveis de atuação, desde os parlamentares, governadores, prefeitos, organizações de bairro e sindicatos, dialogando com as bases para impor soluções e medidas concretas aos problemas que são urgentes, da fome, do desemprego, dos sem-teto, já e agora, e com letras maiúsculas.

Seguramente, a manifestação deste dia 24 de março pela “Memória para defender a soberania. Verdade pelos e pelas 30 mil. Justiça para o povo” demonstrou que a força motora para qualquer unidade transformadora da Frente de Todos (FdT) e para um Nunca Mais no país, está no povo organizado, consciente, informado, objeto e sujeito participativo dentro do Governo Popular peronista-kirchnerista, incluindo suas crises de crescimento. E isso, considerando que com o recente acordo com o FMI, o governo haverá de frear o caminho das negociações de Alberto/Cristina com a China e a Rússia, apesar da guerra na Ucrânia. A Argentina, que rege, neste ano, a presidência da CELAC, com incorporações de novos governos progressistas (Chile e Honduras), poderá ser agente e beneficiária da imprescindível Frente Única anti-imperialista, com a reintegração soberana da América Latina.

29/03/22

H.I.

