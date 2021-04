A mentira tem pai

Mentira tem consequências, ao serem produzidas, disseminadas não importa, se é para uma pessoa, ou grupo. Tem sempre um único objetivo, deturpar a verdade, manipular uma interpretação, em benefício do seu orquestrador. É fato!

O Brasil, como Estado/nação, foi vítima de uma mentira, uma mentira que teve seu início lá em 2016, mas que começou a ser orquestrada, produzida minuciosamente, de forma ardilosa já em 2014.

Sim, de fato, quando faço esta leitura temporal de uma única mentira, afirmando que o Brasil foi vítima de uma mentira e não de sucessivas mentiras, quero dizer, aqui, que enfaticamente, esta mentira orquestrada em 2014, que nasceu em 2016, hoje, em 2021 está crescida, monstruosa, com tentáculos esmagadores e assassinos.

Sejam os deputados, senadores apoiadores do impeachment, a mídia, as mais violentas e insustentáveis justificativas para reformas que esmagaram direitos e alimentaram o desemprego e a miséria. Sejam os multiplicadores de fake news, amarelinhos, estes, muitas das vezes, vítimas de um fundamentalismo religioso. Todos têm sua parcela de contribuição no desenvolvimento da mentira nascida em 2016. Bolsonaro é o resultado disso!

Jair Messias Bolsonaro, não é uma figura nova, nem tão pouco uma surpresa para nós. Afinal, este, que me causa ânsia em escrever seu nome, nunca escondeu suas tendências anti-minorias. Nunca escondeu seu machismo, homofobia, autoritarismo. Era inegável o perigo que este homem representava ao Brasil. Afirmar que Bolsonaro enganou, é a mais faceta tentativa de redenção.

Bolsonaro depois de eleito, rastejou, esguichando veneno, destruindo por onde passava, mesmo assim, foi ignorado, por razões que minha humanidade não permitem entender. Ignorar pedidos de Impeachment é negar socorro, socorro de milhares que estão morrendo, no sentido real e triste da palavra.

Todos aqueles que estavam por trás de uma bancada de telejornal, nos cenários de programas de auditório, em palcos de shows ou em cultos/comícios sabiam quem era Bolsonaro.

Bolsonaro, é a própria mentira, mas não é uma surpresa. Foi escolhido, na falta de um personagem que agisse de forma a atender ao mercado e aos interesses neoliberais, Bolsonaro foi quem sobrou para este trabalho, talvez achassem que pudessem domar o monstro. Talvez…

