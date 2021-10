A mídia capitalista já reverbera as calúnias de Ciro Gomes

"Demonstrando que não tem qualquer compromisso com os princípios básicos do jornalismo, Vera Magalhães, em sua coluna no último dia 15, no jornal da famiglia Marinho, apenas reproduz de forma vaga e genérica as acusações infundadas de Ciro Gomes, chegando ao cúmulo de ignorar um princípio básico da Constituição e dos direitos fundamentais da pessoa humana, que é a presunção da inocência", escreve edit

Vera Magalhães, que é menos uma jornalista do que uma militante do moroguedismo (ideário que reúne o fascismo de Sérgio Moro com o ultraneoliberalismo de Paulo Guedes), já se arvorou a replicar as calúnias de Ciro Gomes contra o presidente Lula e o PT, usando o rótulo vazio do “lulopetismo”, que tanto agrada a propaganda direitista.

Demonstrando que não tem qualquer compromisso com os princípios básicos do jornalismo, Vera Magalhães, em sua coluna no último dia 15, no jornal da famiglia Marinho (um jornal historicamente a serviço do grande capital), apenas reproduz de forma vaga e genérica as acusações infundadas de Ciro Gomes, chegando ao cúmulo de ignorar um princípio básico da Constituição e dos direitos fundamentais da pessoa humana, que é a presunção da inocência, ao negar que o presidente Lula é absolutamente inocente, pois não foi provado em nenhum julgamento imparcial que ele cometeu algum crime. E o princípio da presunção da inocência estabelece que toda a pessoa é inocente até que se prove o contrário. Mas manipular a verdade em função dos interesses do grande capital é um dos princípios do tipo de imprensa no qual Vera Magalhães pontifica.

Carpideira da Lava Jato, Vera Magalhães não é capaz de reconhecer que a perseguição insana e covarde que essa organização jurídico-partidária moveu contra o presidente Lula, vasculhando toda sua vida e de sua família, durante anos, sem conseguir uma prova consistente sequer, fornece o mais cabal atestado da inocência do presidente Lula; ao contrário de José Serra e Aécio Neves, próceres do PSDB (partido que Vera Magalhães sempre defendeu), contra os quais há fortes evidências de corrupção.

Mas Vera Magalhaes está bem instalada no jornal dos Marinho, que teve a desfaçatez de afirmar, em um editorial, que havia robustas provas de corrupção na Lava Jato contra o presidente Lula, rivalizando nesse editorial com os blogs bolsonaristas em termos de propagação de fake news.

No mais, a colunista do Globo só fez o que Ciro Gomes quer com seu jogo sórdido contra o candidato dos trabalhadores brasileiros à presidência em 2022: ganhar espaço na imprensa e se cacifar como o candidato antiLula a ser ungido pelo grande capital.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.