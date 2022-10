A mídia cega de um olho

Nem no site do UOL, nem do Globo, se encontra qualquer matéria sobre a censura do TSE, ao contrário do que se podia ver há poucos dias edit

Dante Lucchesi*

Há poucos dias, a grande mídia corporativa deu destaque à alegada censura de ações do TSE para coibir a torrente de fake news bolsonarista nas redes sociais. Um fariseu chegou a questionar a decisão do TSE de retirar sumariamente do ar matérias já interditadas por ser consideradas caluniosas que fossem republicadas em outros sites, alegando que era necessário fazer uma perícia para verificar se a matéria era idêntica. Pois bem, hoje o TSE, em um ato clamoroso de censura, proibiu o Deputado André Janones de falar sobre a ligação entre Bolsonaro e o ex-deputado criminoso Roberto Jefferson, o que está longe de ser uma calúnia, pois a ligação entre Bolsonaro e Jefferson é antiga, profunda e pública e notória.

Pelo que se tem visto, para aparentar uma neutralidade e evitar os ataques de Bolsonaro, o TSE compensa a interdição das fake news bolsonaristas, proibindo os apoiadores do presidente Lula de falar as verdades mais sensíveis sobre Bolsonaro.

O deputado André Janones tem se destacado pela sua impactante atuação nas redes sociais, conseguindo fazer frente à máquina bolsonarista de fake news. E a ação criminosa de Roberto Jefferson, que recebeu policiais federais que iam cumprir uma decisão judicial com tiros de fuzil e granadas, deixou a campanha de Bolsonaro em polvorosa, porque Jefferson é um dos mais importantes apoiadores e aliados de Bolsonaro. Portanto, o cerceamento da liberdade de expressão do deputado André Janones foi uma importante ajuda que o TSE deu à campanha de presidente genocida.

Porém, nem no site do UOL, nem do Globo, se encontra qualquer matéria sobre esta censura do TSE, ao contrário do que se podia ver há poucos dias. Os seja os pruridos democráticos em relação ao cerceamento da liberdade de expressão na mídia capitalista só funcionam para um lado, aquele que atende mais aos interesses do grande capital financeiro e do agronegócio predador, a quem esta mídia também serve.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

