A milícia ganha um banho de loja

O Brasil vive um momento grave.

É a cereja do bolo da grande cobiça das terras raras, da energia, do petróleo, da sua exemplar democracia no enfrentamento ao 8 de janeiro de 2023.

A elite local é a mesma da escravidão mais longeva no planeta.

Estamos vivendo um momento de falsa convulsão interna.

A grande mídia, que apoiou a ditadura militar em 64; que apoiou Hitler em 35; que tentou derrubar JK em Aragarças e Jacareacanga; que forjou um falso parlamentarismo para impedir João Goulart de governar até derrubá-lo; que provocou o suicídio de Getúlio; que prendeu Lula sem crime para retirá-lo da disputa; que inventou pedalada fiscal para derrubar Dilma, sabendo-a honesta; que vem sugando o suor e o sangue dos brasileiros desde sempre... Não permite mais o PT dirigindo o Brasil.

Experimentaram a extrema direita inculta, perversa, entreguista, criminosa, alheia ao sofrimento do povo. Elegeram Bolsonaro, impuseram em quatro anos a fila do osso como se fosse o brioche de Jean-Jacques Rousseau, em seu livro Confissões.

Sem candidatos populares, forjam um dilema institucional inexistente para nova aventura golpista em nosso país.

Abraçam o crime organizado, sujeitam-se ao perigo da intervenção e intromissão externa, juntam-se ao que existe de mais abjeto na sociedade, no parlamento e no Judiciário para reviver a tragédia de 2018-2022.

A guerra mentirosa de pesquisas compradas mostra o tamanho da guerra eleitoral que se avizinha: uma bolha com a mistura de coisas verdadeiras no meio de um turbilhão de coisas falsas, enganosas, para atrair e tentar conquistar o voto popular ao candidato que não queriam, mas engoliram, a fim de retomar o projeto econômico de destruição do Estado social brasileiro.

É preciso impedir a continuidade do PT e suas políticas que ajudam o nosso povo. Os ricos não podem mais dividir o poder, mesmo que fechem os olhos ao nazifascismo, à democracia liberal.

O PT aprendeu a ganhar eleições com o povo. A mídia corporativa golpista, porta-voz do mercado financeiro, aprendeu a governar o Brasil sem o povo, contra os interesses nacionais e populares.

Chegamos a essa encruzilhada. Dizem basta! E querem de volta o controle do Brasil, ainda que tragam ao palco das decisões Trump-Bolsonaro.

É a mais-valia, é o velho motor da história em nossa porta, no mês de grandes acontecimentos que abalaram o mundo: outubro!

Preparemo-nos! Somente a vitória de Lula pode salvar o nosso país.