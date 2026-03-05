A morte do sicário e outras mortes estranhas

Voltei aos tempos de repórter e produzi uma lista de mortes estranhas (só as conhecidas) em torno de “você sabe quem” (Jair e Centrão). Mas deve ser implicância minha. Pura coincidência. Gustavo Bebiano (ex-assessor palaciano que discordou da Abin paralela após entrevista no Roda Viva).

Teori Zavascki (Ministro do STF que decidiria validade das investigações da Lava-Jato).

Adriano da Nóbrega (miliciano homenageado por Flavio Bolsonaro com a Medalha Tiradentes).

Aparecida Maria da Costa (Dona da pensão em que Adélio Bispo de Oliveira estava hospedado em Juiz de Fora no dia da “facada”).

Adriano Antônio Soares (Delegado da PF que abriu o inquérito sobre o acidente aéreo que causou a morte do ministro Teori Zavascki. Ele foi morto em Florianópolis numa casa noturna).

Edmilson da Silva de Oliveira (Macalé) (Apontado pela delação premiada de Queiroz como intermediário da contratação de Lessa para o assassinato de Marielle. Edmilson foi morto a tiros em novembro de 2021.

Luiz Carlos Felipe Martins (Apontado como o braço direito de Adriano da Nóbrega, era segundo-sargento, conhecido como Orelha. Morto a tiros em 20 de março de 2021após ser revelada uma série de escutas telefônicas que o apontavam como gestor do espólio de Adriano da Nóbrega. A execução de Martins nunca foi esclarecida.

Hélio de Paulo Ferreira (Conhecido como “Senhor das Armas”, foi assassinado em 28 de fevereiro de 2023. Ele era investigado no inquérito dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes).

Lucas do Prado Nascimento da Silva (Conhecido por Todynho, sofreu uma emboscada na Avenida Brasil, na altura de Bangu, em 2019. Era suspeito de ter participado da clonagem do Cobalt prata usado na execução de Marielle e Anderson.Teria atuado na confecção dos documentos falsos do veículo, segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário" de Daniel Vorcaro que chefiava “A Turma” do Banco Master e “suicidou” ontem na carceragem da PF em Belo Horizonte (MG).

