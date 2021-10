"A mulher que vira peixe e as eleições de 2022"

Vou acompanhar o Seu Luiz e também afirmo que Lula ganha no primeiro turno e ainda acrescento: O PDT não dará legenda ao Ciro edit

"Viver é melhor que sonhar".

Belchior.

Morei em várias cidades no Ceará e ainda em Porto Alegre, RS e Rio Branco no Acre.

Vivi momentos maravilhosos em várias eleições em todas essas cidades.

Em 1974, em Porto Alegre, para minha profunda alegria, participei dos comícios da candidatura de Paulo Brossard do MDB contra Nestor Jost da ARENA, um momento inesquecível.

Em Rio Branco, no Acre, fiz parte da campanha vitoriosa de Marina Silva à vereadora e estive na posse.

Registro, com tristeza, minha presença no enterro de Chico Mendes no dia 25 de dezembro de 1988.

Em 2003 estive na posse de Lula e voltarei em 2023.

Em 2004, para surpresa de muitos e alegria do povo, participei da eleição de Antônio Teixeira/PT, à prefeitura de Senador Pompeu, CE.

São fatos inesquecíveis da vida.

Na manifestação de 02 outubro, conheci o Seu Luiz , senhor de 85 anos e ouvi dele, um episódio, que narro abaixo, a mim contado como ocorrido em Iguatu, CE, cidade onde morei por quatro maravilhosos anos.

Segundo meu interlocutor, um certo dia, houvera chegado à cidade , um sujeito de se dizia chamar Chico da mulher que vira peixe.

Esse sujeito conduzia um ônibus velho com um instrumental de som, na época conhecido como "Irradiadora" e anunciava :

- Amanhã, sexta-feira na Feira ao lado do Banco do Brasil, por apenas 2 reais, assista a fantástica MULHER QUE VIRA PEIXE!

Não percam!

O espetáculo se resumia simplesmente no episódio de a mulher de Chico, sentada na cadeira reservada ao trocador, portando uma caçarola, com um peixe dentro, diante do espectador otário, que pagara 2 reais, jogava o peixe pra cima, virando-o.

Simples e genial malandragem.

Depois da manifestação, como de costume, fomos pra avaliação.

Na conversa falamos tal mulher que vira peixe e das eleições de 2022.

O Seu Luiz, com segurança, me disse claramente: Lula ganha no primeiro turno.

E se aprofundou dizendo que a campanha de 2018 que elegeu Bolsonaro foi modelo "Mulher que vira peixe".

Segundo Seu Luiz esse modelo de campanha só cola uma vez e não há menor possibilidade de se repetir .

Tampouco o "espetáculo" da mulher que vira peixe aconteceria novamente, na mesma cidade.

O Bolsonaro e seus apoiadores podem e devem continuar acreditando que esse modelo de campanha é o ideal.

Porém, o Ciro, que não sai de um dígito, adotar essa estratégia é, no mínimo, lamentável e sintoma de desespero.

Vou acompanhar o Seu Luiz e também afirmo que Lula ganha no primeiro turno e ainda acrescento: O PDT não dará legenda ao Ciro.

Veremos.

