A necessidade de administrar a competição China-EUA na era da IA

Quando o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, embarcou no avião do presidente dos EUA, Donald Trump, durante uma escala no Alasca a caminho da China nesta semana, a imagem se tornou um dos símbolos definidores da visita.

Não porque outro executivo empresarial tivesse se juntado à viagem, mas porque o momento revelou que o centro de gravidade nas relações China-EUA agora se deslocou das tarifas para a inteligência artificial, os semicondutores e a arquitetura tecnológica mais ampla da próxima era.

A consequência não intencional da contenção tecnológica dos EUA

Antes do segundo mandato de Trump, os Estados Unidos já haviam começado a reposicionar sua estratégia em torno da contenção tecnológica. Em outubro de 2023, durante a administração de Joe Biden, o Bureau de Indústria e Segurança dos EUA ampliou controles de exportação voltados a chips avançados de IA e equipamentos de fabricação de semicondutores destinados à China.

Com o retorno de Trump ao cargo, essas restrições se tornaram ainda mais centrais para a estratégia mais ampla de Washington em relação à China.

Um dos momentos mais simbólicos ocorreu em 9 de abril de 2025, quando a administração Trump proibiu a NVIDIA e a AMD de exportarem o H200 e o MI300X para a China. Ironicamente, o próprio H200 já havia sido projetado especificamente como um chip rebaixado adaptado para o mercado chinês após rodadas anteriores de restrições.

A AMD exibe seus chips semicondutores na 8ª Exposição Internacional de Importação da China em Xangai, China, em 6 de novembro de 2025. (Photo: VCG)

No entanto, o que se seguiu revelou uma contradição cada vez mais visível dentro do próprio setor de tecnologia americano. Executivos como Jensen Huang argumentaram repetidamente que restrições excessivas à China não estavam servindo aos interesses americanos de longo prazo.

O fator decisivo da computação de inteligência artificial não é se um único chip é o mais avançado. Seu poder é distribuído por enormes quantidades de chips operando em paralelo. Em outras palavras, mesmo que o acesso aos chips de ponta seja restringido, sistemas de IA ainda podem alcançar forte desempenho usando quantidades maiores de processadores menos avançados.

É precisamente por isso que os controles americanos de exportação de chips fracassaram em deter o desenvolvimento da IA da China. Ironicamente, a tentativa de Washington de preservar a dominância tecnológica acelerou o surgimento de ecossistemas concorrentes. Após sucessivas rodadas de restrições dos EUA, a demanda por alternativas domésticas, como os chips de IA Ascend, da Huawei, disparou em toda a China.

O paradoxo do desacoplamento da IA

Em meados de 2025, a NVIDIA fez lobby com sucesso por uma flexibilização parcial das regras de exportação sobre o H200. Mais tarde, no início de 2026, as restrições sobre os chips H200 mais avançados foram flexibilizadas ainda mais.

Mas, àquela altura, algo fundamental havia mudado dentro da indústria de IA da China. Mais empresas chinesas de IA começaram a migrar para arquiteturas domésticas. A nova versão da DeepSeek — os modelos V4 — colocou ênfase na compatibilidade com a arquitetura CANN, da Huawei.

É exatamente por isso que Jensen Huang, da NVIDIA, expressou publicamente preocupação com a possibilidade de modelos chineses de fronteira se afastarem inteiramente da CUDA.

O volume de uso global do DeepSeek V4 Flash Agent supera o do Openclaw pela primeira vez em 9 de maio de 2026. (Photo: VCG)

De fato, depois que a DeepSeek otimizou modelos mais novos em torno de arquiteturas domésticas, a NVIDIA se moveu rapidamente para garantir compatibilidade a partir do seu próprio lado. Isso foi uma reversão simbólica: em vez de empresas chinesas correrem para se adaptar à NVIDIA, a NVIDIA se viu precisando se adaptar ao ecossistema de IA em evolução da China.

Isso também indica que o desacoplamento tecnológico completo em inteligência artificial permanece estruturalmente irrealista.

Diferentemente dos setores industriais tradicionais, a inteligência artificial é construída sobre fundamentos teóricos profundamente compartilhados. Artigos de pesquisa circulam globalmente. Comunidades de código aberto transcendem fronteiras. Desenvolvedores colaboram entre continentes em plataformas como o GitHub. Modelos de código aberto podem ser baixados, modificados e redistribuídos mundialmente.

Muitos modelos chineses são de código aberto. O acesso por API é frequentemente dramaticamente mais barato. Isso cria um paradoxo para Washington. Restringir o uso de sistemas chineses de IA dentro de certas instituições americanas não elimina o crescente apelo internacional de serviços chineses de IA de código aberto e de menor custo.

Na prática, o desacoplamento da IA provavelmente imporia enormes custos a ambos os lados — especialmente aos Estados Unidos.

Os Estados Unidos ainda podem manter uma vantagem nas capacidades de modelos de fronteira. Mas, sem competidores chineses, os EUA enfrentariam custos mais altos de IA e um ecossistema de inovação mais fragmentado. A China, por sua vez, perderia acesso de curto prazo a algumas das tecnologias de fronteira mais avançadas do mundo, mas provavelmente aceleraria ainda mais sua autossuficiência.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang (C), gesticula enquanto se prepara para partir após uma cerimônia de boas-vindas no Grande Salão do Povo, em Pequim, China, em 14 de maio de 2026. (Photo: VCG)

Por que a era da IA exige competição controlada

A questão mais profunda é que a inteligência artificial não é simplesmente mais uma indústria comercial. É uma tecnologia de uso geral que pode ser transformada em um instrumento de confronto e de escalada potencialmente destrutiva.

Esse risco é sério porque os sistemas de IA são moldados pelos princípios e incentivos que orientam seu desenvolvimento. Sob condições de competição administrável, as grandes potências ainda compartilham incentivos amplos para garantir que a IA permaneça benéfica para a sociedade. Mas, sob condições de fragmentação crescente, os incentivos mudam. O desenvolvimento da IA corre o risco de se tornar subordinado à hostilidade estratégica.

Se os Estados Unidos e a China avançassem para um desacoplamento de IA em escala total, o ecossistema tecnológico global poderia se fraturar em blocos rivais com padrões incompatíveis. Sob tais condições, a inteligência artificial não funcionaria mais primariamente como uma ferramenta para melhorar a produtividade ou promover o bem-estar humano.

O mundo já experimentou uma Guerra Fria. Poucas pessoas realmente querem ver uma segunda emergir em torno da inteligência artificial.

É por isso que o simbolismo em torno da visita de Trump à China importa. A aparição de Jensen Huang não foi simplesmente sobre exportações de chips ou lobby comercial. Ela representou um momento crucial no qual ainda há um reconhecimento instintivo entre os americanos de que o futuro da IA não pode repousar na separação entre as duas maiores potências tecnológicas do mundo.

A China e os Estados Unidos continuarão competindo na era da IA. Uma rivalidade tecnológica saudável pode acelerar a inovação, melhorar a eficiência e impulsionar o desenvolvimento científico. A verdadeira questão é se ambos os lados podem impedir que essa competição deslize para uma guerra tecnológica cujas consequências alcançariam muito além de qualquer um dos dois países isoladamente.