A soberania nacional sofre um ataque constante pela via invisível do roubo de dados em massa. O atraso na aprovação do Marco Legal da Inteligência Artificial (IA) consolida o neocolonialismo digital em nosso território.

As corporações estrangeiras extraem nossa riqueza informacional de forma predatória. Elas fazem isso sem injetar a devida contrapartida econômica na sociedade. O país só recupera sua independência quando o Estado assume a proteção do patrimônio cibernético de cada brasileiro.

A falta de ação do Congresso cobra o preço direto do nosso futuro industrial. O processamento de informações do povo em servidores fora do Brasil cria um risco à segurança do Estado. Documentos emitidos pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) em maio de 2026 expõem a submissão crônica do nosso país.

Essa dependência nos prende a poucas empresas do Norte global. O lucro alto dessas plataformas nasce da coleta gratuita da privacidade dos brasileiros.

A suposta bondade da tecnologia camufla um modelo clássico de extração de matéria-prima não taxada. A narrativa do mercado defende a ausência de leis para supostamente não afastar a inovação privada.

A realidade mostra que a falta de regulação local serve para consolidar o monopólio das gigantes americanas e asiáticas. A liberdade econômica do Brasil no cenário digital exige o armazenamento de dados críticos no nosso território. A jurisdição da República não aceita subordinação por contratos abusivos.

O financiamento estatal de modelos de código aberto liberta nossas instituições do aluguel de softwares estrangeiros opacos. A execução de políticas industriais independentes para o setor blinda a economia nacional contra embargos comerciais no futuro.

O eleitor recupera o poder democrático sobre a sua rotina quando o governo criminaliza o uso não autorizado de sua voz. O avanço tecnológico genuíno fortalece as bases da República e não apenas o caixa de acionistas em Wall Street.

A IA representa o motor da nossa prosperidade futura. Apesar disso, seu uso exige uma governança baseada na soberania digital. É preciso que seja feita a implantação acelerada dos nossos centros de dados por meio de projetos estatais integrados e rejeitada a pressão das grandes empresas.