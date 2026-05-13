A nova epidemia de loucura da extrema direita bolsonarista

“Uma bactéria em um detergente não é uma questão de esquerda ou direita.”

A frase do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deveria ser óbvia. Mas, no Brasil intoxicado pelo bolsonarismo, até o óbvio precisa ser repetido em voz alta.

Padilha foi direto ao ponto: a acusação de perseguição política à empresa Ypê “não faz nenhum sentido”. A inspeção que encontrou irregularidades na fábrica foi feita por técnicos da Anvisa, com participação da vigilância sanitária do governo do estado de São Paulo — que não é governado pelo PT — e da prefeitura de Amparo. Além disso, o diretor da Anvisa responsável pela área que determinou a suspensão dos produtos foi indicado pelo governo Bolsonaro.

É uma questão sanitária.

A extrema direita bolsonarista quer transformá-la em perseguição lulista-petista-comunista.

É nesse ponto que o caso Ypê deixa de ser uma curiosidade grotesca das redes sociais e passa a revelar algo mais profundo: a extrema direita brasileira já não disputa apenas versões sobre a política. Ela disputa a própria realidade.

Uma bactéria vira conspiração. Uma inspeção técnica vira ataque ideológico. Um alerta sanitário vira prova de perseguição. Um detergente vira bandeira eleitoral.

Foi assim na pandemia.

Está sendo assim agora.

Da cloroquina ao detergente, o produto mudou. A loucura induzida permaneceu.

A nova epidemia

O Brasil já viveu uma epidemia de loucura política com consequências trágicas.

Durante a pandemia de Covid-19, Jair Bolsonaro, seu governo, seus parlamentares, influenciadores e militantes transformaram a maior crise sanitária do século em guerra ideológica.

Atacaram vacinas. Ridicularizaram máscaras. Sabotaram medidas de isolamento. Transformaram cloroquina em amuleto político. Espalharam a suspeita criminosa de que imunizantes produzidos com participação chinesa serviriam para inocular a morte nos brasileiros.

O resultado foi devastador. O Brasil figurou, em vários períodos de 2021, entre os países com maior número de mortes diárias por Covid-19 no mundo. A máquina de desinformação bolsonarista contribuiu, e muito, para esse desastre.

Agora, em maio de 2026, o país assiste a uma versão menor, grotesca, mas reveladora do mesmo método.

A Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de produtos da marca Ypê, incluindo lava-louças, lava-roupas líquidos e desinfetantes. A medida atingiu apenas produtos com lote final 1 e foi tomada após avaliação técnica sobre falhas no processo de fabricação, controle de qualidade e garantia sanitária.

Uma decisão sanitária virou guerra cultural.

Nas redes bolsonaristas, a medida passou a ser tratada como perseguição política. O argumento era delirante: como os donos da empresa teriam feito doação à campanha de Jair Bolsonaro em 2022, a Anvisa estaria agindo para punir uma empresa “de direita”.

A realidade, para a extrema direita, é apenas matéria-prima para a mentira.

Não bebam detergente

A cena é tão absurda que parece caricatura. Mas é real.

O ministro da Saúde — médico infectologista e doutor em Saúde Pública pela Unicamp — precisou vir a público para fazer uma advertência elementar a adultos politicamente intoxicados pela máquina bolsonarista: Não bebam detergente.

Um ministro da Saúde precisou alertar pessoas para que não ingerissem produto de limpeza em vídeos de protesto contra uma decisão sanitária.

Não eram crianças desavisadas. Eram militantes políticos tentando provar, diante das câmeras, que a Anvisa, o governo, a ciência ou “os lulistas-petistas-comunistas” estariam mentindo.

Na pandemia, a cloroquina funcionava como senha de pertencimento. Não importava o que diziam médicos, pesquisadores, universidades ou hospitais. O importante era demonstrar fidelidade ao líder. Resultado: 700 mil mortos, 400 mil dos quais poderiam ser salvos da Covid se o governo Bolsonaro tivesse adquirido vacinas em tempo.

Agora, o detergente cumpre função semelhante.

Não importa se a Anvisa identificou risco em lotes específicos. Não importa se o alerta é técnico. Não importa se produtos de limpeza jamais devem ser ingeridos.

O que importa é desafiar o “sistema”, a “esquerda”, a “Anvisa”, “Lula”, “os comunistas”. Sobretudo em plena campanha eleitoral ainda em empate técnica entre Lula e o filho de Jair Bolsonaro, o 01 Flávio Bolsonaro.

A loucura não é acidente. E continua sendo método da extrema-direita bolsonarista contra a possibilidade de reeleição de Lula.

Quando o delírio vira política oficial

O caso ficou ainda mais grave quando a insanidade saiu da margem e entrou no centro do poder político.

O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo, do PL — o partido da extrema-direita bolsonarista — gravou vídeo defendendo a Ypê, lavando louça com produtos da marca e dizendo que era preciso “acabar com essa sacanagem” contra uma empresa “100% brasileira”.

Não estamos falando apenas de militante anônimo em busca de curtidas. Estamos falando de uma autoridade pública, vice-prefeito da maior cidade do país, transformando uma decisão sanitária em peça de propaganda política.

A mensagem enviada à base é clara: desconfiem da Anvisa; desconfiem da fiscalização; desconfiem da ciência; fiquem do lado “dos nossos”.

É assim que o delírio deixa de ser espontâneo e passa a ser organizado.

Um órgão técnico identifica um risco. Um político sugere perseguição. Um influenciador transforma a suspeita em meme. Um militante radicaliza o gesto. Os algoritmos amplificam.

Em poucas horas, uma medida sanitária sobre lotes específicos vira conspiração comunista.

Foi assim com a Covid. Está sendo assim com o detergente.

Da loucura ao possível crime

A irresponsabilidade chegou a tal ponto que o caso saiu das redes sociais e bateu à porta da Procuradoria-Geral da República.

O deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, acionou a PGR para pedir investigação criminal contra o senador Cleitinho Azevedo, o deputado federal Nikolas Ferreira, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o empresário Luciano Hang.

Segundo a representação, eles podem ter cometido crimes de perigo para a vida ou saúde de outrem, incitação ao crime e infração de medida sanitária preventiva ao estimular o uso e a compra de produtos atingidos por alertas sanitários da Anvisa.

A peça descreve com precisão o método bolsonarista: transformar a cautela em fraqueza, a fiscalização em perseguição e o consumo do produto em prova de identidade política.

É exatamente isso.

A extrema direita pegou uma medida sanitária preventiva e a converteu em palanque eleitoral. Pegou uma agência técnica e a apresentou como inimiga política. Pegou um alerta de saúde pública e o transformou em gesto de fidelidade ideológica.

Quando uma autoridade pública, liderança política ou figura de grande audiência digital desqualifica a Anvisa e estimula a população a ignorar alertas técnicos, ela não está apenas fazendo militância.

Está desmontando a barreira mínima de proteção coletiva que separa uma sociedade civilizada do vale-tudo da desinformação.

A loucura, agora, pode ter consequência jurídica.

O que leva milhares de pessoas a acreditar, defender e espalhar tamanha sandice?

A resposta não está apenas na ignorância. Está na captura política da realidade.

O bolsonarismo construiu, ao longo de anos, uma comunidade emocional baseada na desconfiança permanente. Contra a imprensa. Contra universidades. Contra a Ciência e cientistas. Contra o Supremo. Contra as urnas. Contra a Anvisa. Contra qualquer instituição que imponha algum limite entre a fantasia política e o mundo concreto.

Quando uma agência sanitária diz que determinado lote pode representar risco, a reação normal seria prudência.

A reação bolsonarista é outra: suspeitar de perseguição, enxergar comunismo, transformar bactéria em conspiração.

A extrema direita ensinou sua base a desconfiar de tudo que protege a vida e a confiar em tudo que confirma sua identidade política.

Foi assim na pandemia.

A vacina virou ameaça. A máscara virou submissão. A cloroquina virou coragem. O isolamento virou ditadura. A ciência virou inimiga. A morte virou estatística incômoda.

Agora, em escala menor, mas com a mesma lógica, o detergente virou novo totem da militância.

Não é apenas produto de limpeza. É prova de obediência. É ritual de pertencimento. É demonstração pública de que o militante aceita qualquer absurdo, desde que o absurdo venha embalado como desafio à esquerda, ao governo, à ciência ou ao Estado.

Escravos do absurdo

Há uma pergunta ainda mais incômoda: até onde a extrema direita bolsonarista é capaz de ir para manter milhões de pessoas aprisionadas numa realidade paralela?

A resposta já foi dada.

Foi capaz de estimular desconfiança contra vacinas. Foi capaz de sabotar medidas sanitárias. Foi capaz de transformar remédio ineficaz em símbolo de fé política. Foi capaz de tratar a morte como efeito colateral de uma guerra ideológica.

Agora, é capaz de transformar uma decisão técnica da Anvisa sobre lotes específicos de produtos de limpeza em conspiração comunista.

Não se trata apenas de ignorância.

Trata-se de dominação.

A extrema direita não quer apenas eleitores. Quer fiéis cativos. Quer pessoas treinadas para acreditar no inacreditável, repetir o absurdo, defender o indefensável e reagir como tropa sempre que o comando ideológico é acionado.

O eleitor não pode descansar. Não pode refletir. Não pode duvidar. Precisa acreditar que está sempre sob ataque: pela China, pelas vacinas, pelas urnas, pelo Supremo, pela imprensa, pela Anvisa, por Lula, pelo comunismo.

É assim que se fabricam votos cativos.

A pessoa deixa de votar por programa, salário, emprego, comida, escola, saúde ou futuro. Passa a votar por pertencimento tribal. Vota para defender “os seus” contra um inimigo imaginário.

Vota contra a realidade. Vota contra a própria proteção. Vota até contra a própria saúde.

A loucura tem função eleitoral

Nada disso acontece no vazio.

O Brasil está em plena campanha eleitoral. A extrema direita tem um candidato competitivo contra Lula. Pesquisas recentes indicam empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em cenários de segundo turno.

É nesse ambiente que a loucura deixa de ser apenas espontânea e passa a ter função eleitoral.

Cada delírio compartilhado nas redes mantém a tropa mobilizada. Cada falso escândalo reforça a sensação de cerco. Cada teoria conspiratória impede que o eleitor bolsonarista olhe para os fatos concretos do país.

A política vira seita. A mentira vira identidade. O voto vira obediência.

Por isso a extrema direita precisa fabricar inimigos todos os dias. Se não há ameaça real, inventa-se uma. Se a Anvisa age tecnicamente, chama-se perseguição. Se há risco sanitário, chama-se comunismo. Se há bactéria, cria-se guerra cultural.

O objetivo não é esclarecer.

É aprisionar.

A máquina continua ligada

O episódio seria apenas ridículo se não fosse perigoso.

Mas é perigoso porque mostra que a extrema direita brasileira continua disposta a transformar qualquer assunto — até uma inspeção sanitária — em prova de fidelidade política.

Não importa se o tema é saúde pública, controle de qualidade, risco microbiológico ou proteção ao consumidor. Tudo precisa ser rebaixado à guerra entre “nós” e “eles”.

O bolsonarismo não produz apenas fake news. Produz uma forma de viver dentro da mentira.

Produz uma militância treinada para reagir antes de pensar, atacar antes de verificar, acreditar antes de saber.

O importante não é a verdade. É a sensação de pertencer a uma tropa em combate permanente.

Por isso o caso Ypê não deve ser tratado como folclore de rede social. Ele é sintoma. É miniatura de um país intoxicado por anos de negacionismo, ressentimento e guerra cultural.

A pandemia revelou o custo humano dessa máquina.

O detergente revela que a máquina continua ligada.

Da cloroquina ao detergente, o Brasil assiste à mesma epidemia: a epidemia política da loucura organizada.

E, em 2026, essa loucura tem objetivo claro: manter cativos os votos necessários para devolver a extrema direita ao Palácio do Planalto.