A "obediência e lealdade" na medida da morte

Existem órgãos segmentados que centralizam seus espaços de poder, e na Educação, isso não é diferente. Tive a oportunidade de receber a título de pesquisa um material rico em abuso de poder entranhado em órgãos, como a Coordenadoria Estadual de Educação: uma extensão da Secretaria Estadual de Educação (Seeduc-RJ) que se localiza por áreas em municípios do Rio de Janeiro.

Após minha análise do material, já fiz a devolutiva ao docente/fonte. E tal conteúdo mostra "uma cena trágica" extraída de uma reunião pedagógica acontecida em uma Escola Estadual, em Petrópolis. A reunião evidencia “diretoras" acossando "seus professores" (assim intitulados por elas) ao retorno às salas de aula mesmo com seus ciclos de vacinação incompletos, não estando vacinados, ou mesmo com comorbidades impeditivas; sob penas de penalizações; como corte do ponto e até desligamento do quadro da docência do Colégio. Pude (com lágrimas nos olhos) assistir a um professor que havia sido desentubo há apenas 11 dias proferir: Eu irei...eu irei...

Os olhos repletos de "obediência e lealdade" servilista de ambas as diretoras não se disfarçaram sob um sorriso amargo; ademais elas atribuíram a "dura demanda" ao gerente (pasmem) do setor de Recursos Humanos da tal Coordenadoria Serrana de Educação, na cidade de Petrópolis. Não há como não lembrar da História, em um momento como este. É desta maneira que podemos comparar fatos que abrigam lemas e temas, como por exemplo, o que durante anos fez da SS de Hitler um esquadrão aniquilador em nome do slogan: “OBEDIÊNCIA E LEALDADE".

E curiosamente, este mesmo lema serviu à PREVENT SENIOR (empresa médica investigada na CPI da pandemia). Há mestres obedecendo outros mestres, e no fim de esta cadeia de obediências e lealdades - já morreram - judeus, pacientes, professores - mas o que importa mesmo para esta "gente opressora e transgressora" é nutrir lealdade e obediência ao capital e aos seus filhos: o nazismo, o neoliberalismo e o globalismo.

