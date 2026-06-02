A Ópera de Beijing e a arte chinesa de contar o mundo

Por Iara Vidal no Substack - Entre mangas longas, barbas, máscaras, bandeiras de guerra e gestos codificados, a ópera tradicional chinesa revela uma forma própria de narrar a vida, o dever, a beleza e os conflitos humanos

Navegando pelo WeChat, o superaplicativo chinês, encontrei um curso sobre Ópera de Beijing oferecido por uma escola de mandarim para estrangeiros. Fiz a matrícula na mesma hora. Parecia uma oportunidade rara de me aproximar, ainda que pela superfície, de uma arte milenar, profundamente enraizada na história, na estética e no modo de pensar do povo chinês.

Uma fresta para um universo imenso

Ao longo de duas horas de aula, uma professora chinesa nos apresentou a Ópera de Beijing como quem abre uma pequena fresta para um universo imenso. A primeira coisa que aprendi é que a ópera chinesa não é apenas uma apresentação musical. É uma forma completa de contar histórias, que reúne canto, fala, música, dança, acrobacia, mímica, artes marciais, figurino, maquiagem, gestos codificados e imaginação.

Na China, essa tradição tem mais de mil anos e se espalhou pelo país em centenas de estilos regionais. São mais de 300 tipos de ópera, cada um marcado pela cultura local, pelos dialetos, pelos instrumentos, pelos ritmos e pelas formas próprias de narrar. Entre todos eles, a Ópera de Beijing é a mais conhecida, dentro e fora da China. Em 2010, foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Para quem vem de fora, como eu, a Ópera de Beijing funciona como uma porta de entrada para a cultura chinesa. Ela mostra que uma história pode ser contada não apenas por palavras, mas também por cores, ritmos, expressões, movimentos e símbolos. Um gesto de mão, uma manga longa balançando, uma maquiagem vermelha ou branca, uma entrada em cena mais lenta ou mais marcial: tudo significa alguma coisa.

A aula também apresentou elementos dos figurinos tradicionais, dos adereços de cabeça e dos movimentos básicos da ópera. Depois, passamos por duas referências importantes: O Pavilhão das Peônias, obra marcada pela poesia, pelo romance clássico e pela estética refinada do Oriente, e O Rei Macaco, uma das figuras mais populares da cultura chinesa, famosa por suas cenas de ação, humor, magia e artes marciais.

A professora convidada, Song Xiuli, tem mestrado em pesquisa de performance pela Academia Nacional de Artes Teatrais da China e trabalha justamente com esse desafio: tornar uma arte tradicional, cheia de códigos e camadas históricas, mais compreensível para o público contemporâneo.

Não é ópera como no Ocidente

A forma mais simples de entender a ópera chinesa é não compará-la diretamente com a ópera ocidental, aquela mais associada à música erudita e ao canto lírico. Na China, a ópera tradicional é mais próxima de um teatro total. Ela reúne música, corpo, palavra, dança, acrobacia, figurino, maquiagem, símbolos e uma narrativa quase sempre atravessada por dilemas morais.

O nome mais amplo para essa tradição é xiqu, algo que pode ser entendido como teatro musical tradicional chinês. Dentro desse universo existem centenas de estilos regionais. A Ópera de Beijing, ou Jingju, consolidada principalmente entre os séculos XVIII e XIX, tornou-se uma espécie de rosto internacional dessa tradição, mas é apenas uma entre muitas.

Muitas Chinas dentro da ópera chinesa

Há, por exemplo, a Ópera Yue, associada a Zhejiang e Shanghai, de tom mais lírico, delicado e sentimental, com histórias de amor, separação, destino, mulheres cultas e conflitos familiares. A Kunqu, uma das formas mais antigas e refinadas do teatro chinês, é mais lenta, poética e elegante, muito ligada à literatura clássica e à sensibilidade estética da China imperial.

A Ópera Cantonesa, ligada a Guangdong, Hong Kong e às comunidades chinesas no exterior, é mais popular e vibrante, misturando canto, artes marciais, humor, drama histórico e histórias de honra familiar. Há ainda a Ópera Sichuan, famosa pela troca instantânea de máscaras, chamada bian lian, além da Huangmei, da Henan, da Hokkien e de muitas outras tradições regionais.

Personagens que já entram dizendo quem são

Na Ópera de Beijing, nada está ali por acaso. A cor da maquiagem, o tipo de barba, o movimento das mangas, a postura do corpo, a maneira de andar e o modo de entrar no palco comunicam algo sobre o personagem. A plateia não precisa esperar uma longa explicação para entender se está diante de um guerreiro leal, de uma mulher virtuosa, de um ministro traidor, de um juiz justo, de um jovem estudioso ou de um palhaço sábio.

Os papéis são organizados em tipos fixos. O sheng reúne personagens masculinos, como jovens estudiosos, guerreiros, reis ou homens mais velhos. O dan corresponde aos papéis femininos, que podem ser jovens nobres, mulheres guerreiras, mães, cortesãs ou figuras trágicas. Durante muito tempo, esses personagens foram interpretados por homens. O jing é o personagem de rosto pintado, geralmente ligado a figuras fortes, como militares, heróis, vilões, juízes ou deuses. Já o chou é o personagem cômico, muitas vezes o servo esperto ou o palhaço que, por trás do humor, consegue dizer verdades que os personagens nobres não dizem.

Essa divisão revela uma lógica arquetípica muito forte. A plateia não vê apenas um indivíduo isolado, mas um tipo humano reconhecível. São figuras que aparecem em muitas histórias e ajudam o público a identificar rapidamente os conflitos morais em cena.

O figurino como código visual

O figurino funciona como uma espécie de escrita. Ele informa se aquela figura pertence à corte, ao campo de batalha, ao mundo espiritual, ao universo popular ou ao espaço doméstico. Um imperador, um general, uma jovem nobre, uma guerreira, um juiz, um monge, um servo cômico ou um espírito não aparecem vestidos “de qualquer jeito”. Cada detalhe ajuda a localizar o personagem dentro da história.

Um dos trajes mais marcantes é a mang, a veste cerimonial usada por imperadores, altos funcionários e figuras de poder. É uma roupa longa, ricamente bordada, muitas vezes com dragões, nuvens, ondas e outros símbolos de autoridade. Quando um personagem entra em cena com esse tipo de traje, o público entende imediatamente que está diante de alguém ligado ao poder político, à corte ou à hierarquia imperial.

A barba, usada sobretudo por personagens masculinos maduros, generais, sábios, juízes, ministros ou figuras de autoridade, também não serve apenas para “envelhecer” o personagem. Ela comunica posição social, temperamento e força moral. Uma barba longa e bem cuidada pode indicar sabedoria, nobreza, autocontrole ou dignidade. Já uma barba mais espessa, desgrenhada ou agitada pode reforçar uma personalidade impulsiva, guerreira ou intempestiva.

O modo como o ator manipula a barba também tem significado. Ele pode acariciá-la lentamente para sugerir reflexão, autoridade ou cálculo político. Pode lançá-la para o lado em um gesto brusco para demonstrar raiva, indignação ou decisão. Em alguns momentos, a barba quase se torna uma extensão do corpo. Ela participa da emoção do personagem.

As mangas longas são outro elemento belíssimo dessa linguagem. Funcionam como uma continuação dos braços e permitem que o ator ou a atriz transforme sentimentos em movimento. Com elas, é possível sugerir tristeza, vergonha, saudade, delicadeza, hesitação, raiva ou firmeza. Um simples movimento da manga pode substituir uma frase inteira.

Quando uma personagem recolhe a manga perto do rosto, pode estar expressando timidez, dor ou constrangimento. Quando lança a manga ao ar, pode demonstrar indignação, decisão ou desespero. Quando deixa a manga cair lentamente, o gesto pode sugerir melancolia, resignação ou luto. A manga amplia a emoção e torna visível aquilo que, em um teatro mais realista, talvez aparecesse apenas na fala ou na expressão facial.

Os trajes de guerra também são fundamentais. Generais, soldados e personagens marciais costumam usar roupas mais estruturadas, com placas, faixas, ombreiras, capacetes e, em muitos casos, longas hastes ou bandeiras presas às costas. Essas bandeiras, frequentemente chamadas de kao qi, não estão ali apenas para enfeitar. Elas ampliam o corpo do ator e criam a sensação de movimento, força e imponência.

Como o palco tradicional chinês costuma ser simples, sem grandes cenários realistas, esses elementos ajudam o público a imaginar o campo de batalha. Um único guerreiro com bandeiras nas costas pode sugerir a presença de um exército inteiro, uma campanha militar, uma marcha ou uma cena de combate. Quando o ator gira, corre, salta ou muda de direção, as bandeiras se movimentam junto com ele. O corpo do guerreiro parece maior do que é. A roupa transforma a presença física do personagem em símbolo de energia marcial.

O rosto como mapa moral

A maquiagem segue a mesma lógica. Nos personagens de rosto pintado, os jing, as cores indicam traços morais e psicológicos. O vermelho costuma sugerir lealdade e coragem. O branco pode indicar traição, frieza ou astúcia. O preto aparece muitas vezes ligado à firmeza, à integridade e à retidão. O azul e o verde podem marcar personagens impulsivos, violentos ou fora da ordem comum.

Não se trata de realismo. O rosto vira uma espécie de mapa moral. Antes mesmo de o personagem falar, a plateia já recebe pistas sobre sua natureza, sua função dramática e o tipo de energia que ele leva para a cena.

Um palco quase vazio, um mundo inteiro

O gestual também é codificado. Na ópera chinesa, o ator não tenta reproduzir a vida cotidiana de forma naturalista. Ele estiliza a vida. Caminhar, abrir uma porta, montar a cavalo, remar um barco, atravessar uma montanha ou entrar em batalha podem ser representados por movimentos mínimos, mas precisos. O público completa a cena com a imaginação.

Por isso, um chicote pode significar um cavalo. Um remo pode transformar o palco em rio. Uma mesa pode virar montanha, tribunal ou muralha. Duas pessoas andando em círculos podem sugerir uma longa viagem. A força da ópera chinesa está justamente nessa capacidade de fazer muito com pouco.

A jornada do herói, mas com outra pergunta

Quando olhamos para essas narrativas, é possível aproximá-las da ideia ocidental da “jornada do herói”, popularizada por Joseph Campbell. Em muitas histórias chinesas também aparecem partidas, provas, tentações, quedas, sacrifícios, reconhecimentos, retornos e reparações de injustiça. Mas há uma diferença importante.

Na tradição ocidental moderna, o herói muitas vezes parte para descobrir quem é. A pergunta central costuma ser: “qual é o meu destino?”, “como supero meus limites?”, “como me torno eu mesmo?”. Na ópera chinesa tradicional, a pergunta tende a ser outra: “qual é o meu dever?”, “como agir corretamente diante da injustiça?”, “como preservar a honra?”, “como restaurar a ordem?”, “como equilibrar sentimento e obrigação?”.

Entre o eu e o dever

Por isso, a grande aventura nem sempre está na afirmação individual. Muitas vezes, está na capacidade de sustentar uma dignidade moral dentro de uma rede de deveres familiares, políticos e sociais. O guerreiro leal não é grande apenas porque vence uma batalha, mas porque mantém sua palavra. A mulher resistente não é forte apenas porque enfrenta o destino, mas porque carrega, em silêncio ou em confronto, uma tensão entre desejo, dever e sobrevivência.

O juiz justo representa a esperança de que a verdade possa vencer a corrupção. O traidor encarna a desordem política e moral. O palhaço, aparentemente menor, muitas vezes enxerga aquilo que os poderosos não conseguem ver.

Nesse sentido, a ópera chinesa também fala de arquétipos humanos universais: o herói, o sábio, a mãe, o amante, o guerreiro, o governante, o traidor, o trickster. Mas esses arquétipos passam por um filtro cultural próprio, marcado por valores como lealdade, piedade filial, harmonia, hierarquia, justiça moral e equilíbrio entre emoção e dever.

A verdade não precisa parecer natural

Talvez esteja aí uma das maiores diferenças em relação ao teatro ocidental mais realista. Na ópera chinesa, a verdade da cena não depende de parecer “natural”. Ela depende de ser reconhecível, simbólica e expressiva. O personagem não precisa abrir uma porta de verdade. Basta fazer o gesto certo, no ritmo certo, com a intenção certa. O resto acontece na imaginação de quem assiste.

No fundo, a ópera chinesa conta jornadas humanas como qualquer grande tradição narrativa. A diferença é que, ali, a pergunta não é apenas “quem eu sou?”, mas também “qual é o meu lugar no mundo?” e “como devo agir para não romper a ordem moral que sustenta a vida coletiva?”.

Uma linguagem viva

Saí da aula com a sensação de que tinha entendido muito pouco, mas visto o suficiente para perceber a grandeza do que estava diante de mim. A Ópera de Beijing não é uma relíquia parada no passado. É uma linguagem viva, feita de códigos, beleza, disciplina e imaginação.

Para quem chega de fora, estudá-la é mais do que conhecer uma forma artística. É entrar, ainda que pela fresta, em uma maneira chinesa de organizar o drama, o conflito, a memória e a beleza do mundo.