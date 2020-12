A pandemia da Covid-19 e a criação de um novo modelo de consumo

É impossível pensar na Covid-19, e na crise sanitária que vivemos, sem

refletir sobre o tema ambiental. As condições de vida, produção e

consumo atuais reúnem as condições perfeitas para a dispersão e

contágio de doenças infecciosas e para a ocorrência de pandemias. Isto

inclui, especialmente, os níveis de desmatamento das florestas e a

proximidade do confinamento de animais para o consumo humano e dos

aglomerados urbanos com os remanescentes florestais e as espécies

silvestres. Outro ponto se trata da concentração crescente de pessoas

em espaços urbanos cada vez mais densos e populosos, o que leva a

existência de redes de transportes que permitem a rápida dispersão de

doenças em níveis nunca antes vistos.



Alguns autores que estudam o tema entendem que a crise ambiental que

vivemos é resultante do descompasso quantitativo entre crescimento

populacional e a capacidade de regeneração do ambiente. A natureza tem

capacidade de se regenerar, mas essa capacidade possui um limite.

Atualmente somos muitos e nossos hábitos de vida e de consumo exigem

recursos demais da Terra, muito mais do que a sua capacidade de

recuperação.



No entanto, não podemos perder de vista que o sistema produtivo

mundial é extremamente desigual, de modo que nem todos têm as mesmas oportunidades de uso e acesso aos bens naturais do planeta. Para os habitantes de países do hemisfério sul alcançarem o mesmo padrão de

consumo material médio de um habitante do norte, seriam necessários,

pelo menos, mais dois planetas Terra



Tal situação nos leva a algumas perguntas: como deve se comportar o

Estado ao formular políticas públicas voltadas ao meio ambiente? Qual

o papel do cidadão? É possível reeducar a sociedade para um modelo

sustentável de consumo? É possível reverter o atual modelo?





O conceito amplamente difundido do desenvolvimento sustentável defende

que as necessidades e aspirações do presente devem ser atendidas de

modo a não comprometer a possibilidade de atendê-las no futuro. O

desenvolvimento sustentável é encantador para muitos exatamente por

não questionar o próprio conceito de desenvolvimento, frequentemente

apresentado em termos de crescimento econômico. Além disso, há

aspectos políticos fundamentais que necessitam ser discutidos, como a

participação democrática. A participação popular se coloca como peça

fundamental para a superação da crise socioambiental, e é

indispensável para uma mudança substancial do atual quadro de

políticas públicas.





A crise sanitária que vivemos demonstra que não é mais possível fugir

desta problemática socioambiental e deixar de discutir a questão do

consumo. Nosso modo de consumir se tornou algo tão central na nossa

vida, que antes de sermos reconhecidos como cidadãos, somos

consumidores.



O papa Francisco, uma das principais lideranças políticas e religiosas

da atualidade, por meio da sua Encíclica Laudato Si’, denuncia de modo

enfático os prejuízos socioambientais decorrentes dos atuais modos de

produção e consumo. O documento defende que “a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de realizar mudanças de estilo de vida, de produção e consumo”. Em outro ponto, afirma que “a Terra,

nossa casa comum, parece estar se tornando mais e mais em um enorme

depósito de lixo".





Um caminho necessário é rever a dissociação que criamos entre seres

humanos e natureza, como se fôssemos distintos. Essa dissociação nos

levou a acreditar que temos o poder e a capacidade de controlar e

manipular a natureza. É urgente desmercantilizar a natureza e

transformar os modelos de consumo e de vida nas cidades. Discutir a

sustentabilidade de onde vivemos passa necessariamente pela questão da

promoção da equidade e da justiça socioambiental, pela gestão urbana

democrática e participativa, pela oferta de habitação digna para

todos, pela gestão do saneamento, pela garantia da mobilidade

sustentável e acessível para todos e pelo próprio ordenamento

territorial. É necessário coragem para romper padrões e dar origem a

uma nova relação com o meio ambiente.

