O Brasil está desgovernado há quatro anos. As forças golpistas conseguiram seus objetivos iniciais. A seguir, todo o clima "anticomunista" deu conta do resto, até chegarmos a janeiro de 2019, quando a Presidência da República passou a ser ocupada pelo mais incapacitado indivíduo dentre 210 milhões de brasileiros.



Desde então, o que vivemos é o pavor, o ódio, o imobilismo, o ajoelhar do país diante dos grandes investidores internacionais. O entreguismo. A destruição da indústria nacional. A aniquilação do comércio. Os ataques às ciências. O bombardeio do capital artístico brasileiro. A desesperança frente aos dados das Contas Nacionais, pavorosos a cada nova divulgação.





Nenhum país do mundo com o tamanho e a população continental do Brasil conseguiu sair de uma crise econômica sem viabilizar seu mercado interno. O que estamos vivendo é exatamente o contrário - a implosão do nosso mercado. Disso resultam dezenas milhões de brasileiros sem renda ou com recursos mínimos, absolutamente precarizados e também o pior: os desalentados, aqueles que estão com a vida profissional morta em vida, desprezados pela Economia. Nunca mais terão postos de trabalho formais. Dentre várias consequências disso, o que se vê nas capitais brasileiras é um aumento exponencial da população de rua.





Há dez anos, as políticas públicas estavam a todo vapor para inserir jovens nas universidades, no contato com as novas tecnologias, com o pulsar de uma nova geração de brasileiros que, em suas famílias, eram os pioneiros do Ensino Superior. Hoje, o que se oferece são caixas de comida para serem entregues a domicílio em bicicletas alugadas, sem qualquer direito trabalhista e, se muito, com o rendimento de um salário mínimo. E muitos daqueles que ascenderam ao Terceiro Grau hoje só conseguem renda por aplicativos como Uber e congêneres.





Não é preciso ter uma mente privilegiada para perceber que pioramos muito. O preço do "anticomunismo" tem sido caro demais. E enquanto o país permanece economicamente estagnado, com boa parte de sua população à míngua, os brasileiros passam diariamente por humilhações, tal como a de ontem, colocando-se um (outro) paspalho para responder perguntas sobre o fracasso do PIB em 2019. Tudo claramente arquitetado para não se responder aos anseios da nação.





Ao mesmo tempo em que a parte lúcida da população fica embasbacada com o primitivismo colérico do ocupante da Presidência, não se pode esperar nada melhor dos descendentes da criatura. Como sempre, esquivam-se de rachadinhas e fake news, enquanto o poder de fogo dos treze aparelhos celulares de Capitão Adriano, o miliciano amigo da família "reau" chacinado na Bahia, é silenciosamente posto de lado.





Parece claro que o Governo Federal pretende criar uma situação limite para que, numa reação popular, possa impor um novo golpe usando a justificativa de que era necessário para evitar o caos, e assim manter seu desgoverno em dia, atendendo aliados e grandes grupos econômicos, enquanto literalmente dá bananas para a sofrida população e implementa de vez o totalitarismo. E quem tem que agir imediatamente contra isso são todas as forças que prezam pela democracia, já. O que está em jogo a oficialização ou não do barbarismo à brasileira.





Os próximos dias serão decisivos para as décadas seguintes no Brasil. As forças democráticas precisam dar um basta ao absolutismo neandertal que temos vivido no país. Para isso, a ocupação das ruas se faz necessária em todos os atos progressistas convocados, que começam na próxima semana.





Somos um país sequestrado desde janeiro de 2019. É hora de se livrar do cativeiro opressor e obscurantista.