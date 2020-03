A pobreza de espírito e a baixa humanidade de uma elite cuja a alma apodreceu

“Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração.” Nesse momento que estamos atravessando, podemos entender melhor essa frase de Jesus Cristo, que é o título deste artigo. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros evidenciam ainda mais o seu egoísmo. É o caso de alguns grandes empresários brasileiros, como: Luciano Hang, Roberto Justus e Junior Dursck, que estão se destacando no noticiário, curiosamente, se colocando como um exemplo a não ser seguido por seus aprendizes e funcionários.



Estão queimando o próprio filme e fazendo com que suas imagens seja associadas ao que há de pior entre o seres humanos. Ainda que, de fato, não sejam seres humanos do mal, vêm se posicionando de uma maneira tão abjeta, que fica difícil não associá-los à podridão das almas mais ignorantes e pouco evoluídas. Muito difícil mesmo, principalmente, quando estão relativizando a morte e desvalorizando a vida humana, em defesa de seus interesses econômicos.



Quem enxerga a vida como um tesouro, um presente do poder criador, valoriza a sua vida e a vida dos outros. Quem a enxerga apenas como uma materialidade, uma oportunidade de ajuntar riquezas, despreza a vida dos outros e a sua também. Esses, são tão miseráveis de espírito, que só tem dinheiro. Não que riqueza seja pecado. Quem não gostaria de ser rico? O dinheiro não é o mal do mundo, como muitos dizem. Dinheiro é muito bom e todo mundo gosta. A forma como alguns seres humanos se relacionam com ele, é que os tornam maus e desumanos.



Se o teu coração passa a bater apenas pelo impulso material, é sinal de que a sua humanidade está baixa. O seu tesouro e o seu coração, são perecíveis e o tempo lhe mostrará isso. Material e fisicamente. Ignorar a morte de pessoas, para proteger o seu tesouro, pode ser um alento para o seu coração, mas, revela o desconforto em que encontra a sua alma. Pior, é tentar justificar seu egoísmo, sob a égide de estarem preocupados com a quantidade de pessoas, que podem vir a morrer de fome se a economia parar.



É óbvio, que eles não estão preocupados com aqueles que morrerão de fome, com a economia parada. Se estivessem, já teriam destinado parte de seus tesouros, para alimentar aqueles que morrem de fome, mesmo com a economia em movimento. Se estivessem mesmo preocupados com o bem estar dos mais pobres, não teriam se organizado e financiado a eleição de um governo, cuja principal política, é oprimir ainda mais os menos favorecidos. Retirando-lhes direitos, benefícios a garantias, para pagar a dívida bilionária que esses grandes empresários têm com a união.



Quando tudo isso passar, e vai passar, bem antes do que se imagina, esses sanguessugas da necrofilia empresarial, ficarão isolados numa quarentena existencial. Serão vistos como inimigos da vida e do povo, porque assim se revelaram. Terão caído na própria armadilha que tentaram preparar. Não há mal que dure para sempre e não há tesouro material que possa ser desfrutado sem vida. O joio está sendo separado do trigo, mas segue acreditando que é superior a quem o fez crescer. Justus, Hangs e Durscks passarão, e o mundo seguirá, talvez, um pouco melhor sem eles.



O momento é de aprendizado e de evolução. Obrigados a nos distanciar, estamos percebendo que a natureza do Universo flui melhor. O ar está menos poluído, a violência diminuiu, a vida em família está sendo mais valorizada, o isolamento está nos fazendo sentir falta da presença do outro, que nem sempre valorizamos e muita coisa começa a ser repensada. Precisou que um vírus letal, nos mostrasse que somos todos iguais diante dele e perante ao poder criador.



Sua cor, raça, gênero, religião, status, origem social, grau de instrução, orientação sexual, poder financeiro e outras estúpidas correlações usadas para nos diferenciar, não se aplicam nesse momento. Ninguém está acima das leis do Universo. Ninguém. Ninguém. Ninguém. Por mais valioso que seja o tesouro onde o seu coração habita e a sua alma apodrece.



Melhoras para toda a humanidade!