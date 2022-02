A poesia marginal de Ediel Ribeiro

Apoie o 247

“Poesia Suja”, o título do novo livro do escritor e poeta Ediel Ribeiro diz muito sobre sua poesia. A coletânea de 160 páginas e 144 poemas é uma belíssima apresentação à obra deste importante poeta marginal contemporâneo. Algumas de suas frases poéticas e todos os seus versos comoventes podem ser encontrados nas páginas deste volume.

Ediel começou a carreira como jornalista, mas logo ingressou no mundo dos quadrinhos, com a série “Patty & Fatty”. Considerado um escritor versátil. Navega por diversos gêneros. Escreve romances, quadrinhos, contos e roteiros, mas a poesia a muito faz parte de seu universo criativo e segue como uma de suas formas de expressão favoritas. Para este livro, o autor selecionou poemas inéditos e das antologias poéticas “Nós Contamos - Fragmentos de Sentimentos”; “Nós Contamos - Fragmentos em Ebulição”; “Sonhei Que…” e “Pandemia em Versos”.

Nas palavras do escritor, poeta e compositor Marcus Lucenna, autor do prefácio, “Ediel Ribeiro é um poeta que desenha versos. Ele nos revela ser um poeta tão refinado que parece desenhar seus versos com a leveza de quem, com uma pena, esgota o tema numa tira, charge ou cartum”.

Trata-se de uma poesia marginal que usa de neologismos, metafísica e figuras de linguagem e, sem se pretender didática, não tem métrica ou rimas fixas e são pontuadas inteiramente com uma única pontuação: as vírgulas.

A disposição dos poemas é incrível, às palavras parecem voar pelas páginas.

“Palavras voam. E, palavras sábias, quando adornadas por imagens, parecem viajar para mais longe, como aviões de papel sendo levados pelo vento”, como disse o aclamado cartunista Chris Riddell.

Esta edição da Dreams Editorial - com edição, seleção, introdução e diagramação de Sheila Ferreira - surpreende com o uso do papel pólen amarelado com efeitos de papel amassado, diagramação dos poemas no estilo concretista e ilustrações a lápis feitas pelo próprio autor.

‘Poesia Suja’ é a primeira oportunidade que o leitor tem de conhecer a obra deste poeta marginal.

Poesia Suja

Dreams Editorial

Páginas: 160

Livro Impresso: R$ 35,00

Pedidos: [email protected]

