A Polícia - O poema da morte

A Polícia...

Não teve pena da jovem ferida

Na bala perdida que ela disparou.

Não teve pena do sangue inocente

Do sonho emergente que ela derramou.

Não teve dó daquele estudante

Que o seu punho arrogante fez questão de abater

Não teve dor na consciência, não teve a decência de não abusar do poder.

A Polícia...

Não abre mão da ação violenta

Do gás de pimenta, da bomba cruel.

E desce a ladeira da dignidade

Descendo a madeira e cuspindo pro céu.

E tá lá, mais um corpo estendido no chão.

Mais um cidadão a agonizar

Se era inocente ou algum meliante, um suposto flagrante vai identificar.

A Polícia...

Ela serve ao estado, um sistema engendrado

Que usa o soldado para ao povo conter

Emprega a tortura, impõe ditadura

Um modus operandi pra prevalecer

Ela quer te mostrar que a bala de borracha

Procura e acha qualquer direção.

O agente é tão imprudente, que dispara e não sente que é como a gente e também sofre a pressão.

Polícia? Socorro!

Polícia! Se eu corro...

Ela estava na escola, ele jogava bola

Eles iam felizes pra comemorar.

Como é que vai ser? Não dá pra entender!

Ela é pra proteger ou é pra nos matar?

Ela estava rendida, mas foi agredida

Um tapa na cara e os direitos no chão

Pera lá! Somos todos iguais, somos todos mortais, braços dados, fardados ou não.

A Polícia...

Só mete o pé na porta, onde a dignidade já está morta

Ela sabe que a esperança é remota, no lar que ela pode invadir

Sai pela janela, pelo morro, pelo beco, pela viela

Entra em qualquer favela que o manual da opressão a faz reprimir.

Mas, nos jardins ela sabe que não manda

Se equilibra e até anda de banda, pois na grama não pode pisar

Pede licença e nem mesmo se importa, se o dono da casa as vezes lhe enxota

Pois sabe que está em outro patamar.

A Polícia...

Ela pegou mais um preto, suspeito perfeito

Falou que o mal feito é dele e acabou.

Marcou o seu peito, deitou-lhe ao leito

Cobriu com a bandeira que o excludente hasteou.

Até quando, tanta impunidade o céu da cidade ainda terá que abrigar?

Até quando, Deus? Piedade!

Nós já conhecemos a verdade, mas ela não quer nos libertar.

