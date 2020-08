A política fascista de Romeu Zema destrói escola e quer deixar centenas de famílias sem casa em plena pandemia

Há 20 anos as famílias do Quilombo Campo Grande, localizado em Campo do Meio, no Sul de Minas Gerais, vivem e produzem alimentos agroecológicos no território da antiga Usina Ariadnópolis, pertencente à CAPIA – Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo. As famílias acampadas integram ao MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Estas famílias transformaram o local abandonado e degradado em um território produtivo, que gera renda a centenas de famílias e produz alimentos saudáveis para a população. No entanto, parece que o Estado de Minas Gerais não se preocupa com a função social da terra, nem com o destino de mais de trezentas famílias.

Em meio à crise sanitária, em plena pandemia de COVID-19, os moradores do acampamento recebeu o comunicado, por meio do Comando do 64º Batalhão da Polícia Militar, a ação de despejo em parte da área da sede, que já foi objeto de decreto para a construção de uma Universidade Popular, em parceria com Instituto Federal e Universidades da região.

Na madrugada de hoje, vários helicópteros e drones começaram a circular e amedrontar as famílias. A polícia chegou ao local de forma truculenta e com grande aparato. Cerca de 40 viaturas, com policiais armados, passaram a circular na região. A primeira ação de despejo ocorreu na Escola Popular Eduardo Galeano, espaço que abriga turmas de educação infantil, ensino médio e educação de jovens e adultos. Trata-se, pois, de uma ação que possui fortemente um caráter simbólico, já que o espaço construído coletivamente e que desempenha um papel fundamental para as centenas de crianças, jovens e adultos do acampamento.

Solicito que divulguem essa mensagem, as fotos e entrem em contato com as autoridades responsáveis por essa ação, que amplia as desigualdades sociais e colocam em situação de risco e vulnerabilidade social crianças, mulheres, idosos em um período em o número de mortos por COVID.19 ultrapassa a cem mil pessoas.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.