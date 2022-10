A posição que eles gostam

"O tal do vídeo do “pintou um clima” e todos os outros que se juntam mostram quem é esta pessoa e quem prefere ele à democracia", diz Miguel Paiva edit

Apoie o 247

ICL

Por Miguel Paiva, para o 247

Acho que Bolsonaro e sua turma perderam de vez o pudor. Assumiram a extrema direita, o fascismo, as coisas abjetas e as atitudes perversas porque esse é o caminho deles. Não adianta, e nisso eles têm razão, fingir que são democratas e que se preocupam com o povo. Não são mesmo. São identificados por uma parcela da população que pensa como eles e é, surpreendentemente, grande.

São os fascistas que saíram do armário, os alienados e aqueles que não têm instrução alguma, foram abandonados à própria sorte e querem ver o Brasil pegar fogo. É a turma da porrada, da misoginia, da meritocracia, do quanto pior, melhor. Até o Amoedo, ex-presidente do Partido Novo, se posicionou a favor do Lula. Com isso ficou bem clara a linha que divide a democracia, com o que há de mais discutível também como o Novo, e a barbárie. Desculpem pelo termo batido, mas é isso mesmo.

Então, Bolsonaro não tem mais o que fingir e sua turma se sente livre para fazer o que mais gosta. Tumultuar, gerar medo, causar nojo e mentir. Não querem mais fingir que são democratas e se, por acaso, vencessem as eleições iriam fazer de tudo para aumentar esse tumulto e a seguir, acabar com a democracia do jeito que a conhecemos.

Este é o perigo, mas com todo o espanto que a aceitação dele ainda causa, existe uma bela parcela da população, ainda maior, que não quer isso, que vai vencer no voto e vai começar o trabalho de reconstrução do Brasil.

Os malucos vão espernear, gritar, agredir e tumultuar, é claro. Bolsonaro não tem mais vergonha de pedir que façam isso. Essa é a linguagem dele e até ser preso, julgado e punido, vai ser assim. Talvez fuja antes. Talvez conte com a lentidão e os recursos da justiça no Brasil. Talvez tente virar mártir, se esconder, agir nas trevas. Sei lá. Mas que saia de cena, que deixe o Brasil retomar seu caminho complicado, mas longe dessa sujeirada toda.

O tal do vídeo do “pintou um clima” e todos os outros que se juntam mostram quem é esta pessoa e quem prefere ele à democracia. Mesmo quem não gosta do Lula se deu conta do erro que cometeu ao fechar os olhos para o que acontecia. Glamurizaram a extrema direita. A imprensa fechou os olhos e muitos de nós fizeram humor com o que acontecia.

Tudo é muito grave e agora, mesmo com o humor que denuncia esta violência, vamos vencer. O Brasil não é isso. Pelo menos não é tudo isso. Vamos provar.

Apoie a iniciativa do Jornalistas pela Democracia no Catarse

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.