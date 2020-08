A profecia que virou piada pronta

Apesar da piada pronta, não faço analogia com um dos nomes do atual presidente da república, é só uma coincidência, mesmo porque não é difícil de reconhecer quando uma besta é só uma besta edit

Em algum versículo da bíblia, entre tantas traduções, alguém escreveu em algum idioma e atribuiu a um suposto apóstolo que, a besta viria como homem e se apresentaria como o Messias.

Essa profecia foi feita há mais de dois mil anos. Não é uma frase tirada de contexto de um discurso do Lula, não está no Estatuto do Movimento dos Sem Terra, não consta nenhuma gravação nos anais do Congresso Nacional.

Não existe um falso Messias, existem muitos falsos Messias. Eles estiveram recentemente na porta de um hospital, protestando contra uma menina de dez anos, abusada durante quatro anos pelo tio, que era operada para interromper uma gravidez.

Uma das bestas que veio como homem e se apresentou como o

Messias escreveu no Twitter: “Na minha opinião era para ela ter o filho(...) esperar ficar de maior e se casar com o rapaz(...) pelo bem da criança ela deveria viver com o pai e a mãe, conforme Deus ordenou”.

Uma outra besta, que está marcada pelo tornozelo e que foi derrubada de todas as redes sociais por apologia a vários tipos de crimes, revelou o nome da menina vítima de estupro e o endereço do hospital que faria o procedimento garantido por lei, cometendo mais um crime.

Outras tantas bestas estão por aí exercendo cargos de prestígio, enganando a muitos, manifestando sua verve racista e conseguindo arregimentar seguidores fanáticos.

Apesar da piada pronta, não faço analogia com um dos nomes do atual presidente da república, é só uma coincidência, mesmo porque não é difícil de reconhecer quando uma besta é só uma besta.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.