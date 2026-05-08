A química no Salão Oval

O encontro entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, ocorrido na Casa Branca, talvez tenha produzido algo maior do que acordos preliminares sobre tarifas, comércio ou cooperação econômica. Produziu uma imagem política rara em tempos de diplomacia convertida em espetáculo permanente: a de um Brasil que voltou a falar sem constrangimento — e, sobretudo, voltou a ser ouvido sem precisar pedir licença.

Há poucos anos, seria difícil imaginar uma conversa de quase três horas entre dois líderes tão diferentes politicamente, cercados por ministros e assessores discutindo comércio exterior, crime organizado, minerais estratégicos e reposicionamento geopolítico. Menos provável ainda seria imaginar o Brasil chegando à Casa Branca sem aquele antigo ar defensivo que tantas vezes marcou parte da relação latino-americana com Washington.

E talvez o primeiro sinal dessa mudança tenha ocorrido antes mesmo de qualquer conversa começar.

Lula foi recebido pela entrada principal da Casa Branca, com direito a tapete vermelho e honras protocolares reservadas a poucos líderes estrangeiros no atual governo americano. Em Washington, detalhes assim nunca são decorativos. Donald Trump entende símbolos de poder como poucos dirigentes contemporâneos.

Nos últimos meses, aliados históricos dos Estados Unidos receberam tratamento muito mais frio. A própria primeira-ministra do Japão, segundo relatos amplamente comentados nos bastidores diplomáticos, demonstrou desconforto após ter sido conduzida por uma entrada lateral da Casa Branca, longe do cerimonial principal.

Pode parecer detalhe menor para quem observa de fora. Não é. Na diplomacia das grandes potências, portas de entrada também funcionam como linguagem política.

Trump reservou o tratamento pleno de chefe de Estado para pouquíssimos líderes. Entre eles, integrantes da família real britânica, o rei saudita e Vladimir Putin. Lula entrar pela porta principal significou mais do que cordialidade. Foi uma mensagem.

E havia outro detalhe impossível de ignorar: os dois líderes sorriam o tempo inteiro. Talvez até um pouco em excesso. Não parecia apenas a coreografia habitual das fotografias diplomáticas. Havia ali um esforço visível de demonstrar sintonia pública apesar das enormes diferenças ideológicas que os separam. Trump já havia mencionado anteriormente a “química” entre os dois durante um encontro na Assembleia Geral da ONU. Muitos trataram aquilo como frase protocolar. Agora a observação parece ganhar outro peso.

A política internacional continua movida por interesses concretos, tarifas, poder econômico e influência militar. Mas encontros entre chefes de governo ainda carregam elementos profundamente humanos: ego, vaidade, empatia, linguagem corporal e percepção pública. Nenhum assessor consegue fabricar inteiramente aquilo que o olhar revela quando dois líderes entram juntos numa sala sabendo que o mundo inteiro observa cada gesto.

O pedido de Lula para que as declarações à imprensa fossem feitas apenas depois da conversa privada também ajuda a compreender o tom do encontro. Foi uma decisão inteligente. Todos conhecem o estilo Trump de governar: diante dos holofotes ele deixa de lado o roteiro, adota estilo duro e linguagem agressiva, quando não terrivelmente insultuosa. Isso resultou em um ambiente controlado, onde o profissionalismo diplomático pode emergir.

Trump transformou encontros diplomáticos em instrumentos públicos de pressão, e nesses casos inclui humilhação pública e constrangimentos privados.. Fez isso com aliados europeus, com Volodymyr Zelenskyy e até com parceiros históricos dos Estados Unidos. Lula percebeu o terreno onde pisaria e evitou entrar no Salão Oval para servir de personagem secundário num reality show geopolítico.

Funcionou.

O próprio Trump, sempre econômico em elogios gratuitos, descreveu Lula como “o dinâmico presidente do Brasil” e afirmou que a reunião transcorreu muito bem. Não é pouca coisa. Trump raramente distribui gentilezas sem algum cálculo político.

Mas o aspecto mais relevante do encontro talvez tenha sido outro: o Brasil apareceu diante de Washington não apenas como exportador de alimentos ou parceiro regional, mas como peça importante numa disputa mundial por infraestrutura, recursos estratégicos e capacidade industrial.

As terras raras ocupam hoje posição central nessa disputa. São fundamentais para cadeias produtivas ligadas à transição energética, sistemas de defesa, semicondutores e economia digital. A China percebeu isso antes do Ocidente. Os Estados Unidos tentam recuperar espaço. E o Brasil começa finalmente a compreender o peso geopolítico das riquezas que possui.

Foi exatamente nesse ponto que entrou uma discussão menos visível, porém decisiva: a infraestrutura tecnológica. Sem fibra óptica não existe circulação massiva de dados, computação em nuvem, inteligência artificial em escala nem integração digital de alta velocidade. Segundo apurei nesta quarta-feira junto ao novo ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, essa percepção passou a ganhar centralidade dentro das discussões estratégicas do governo brasileiro.

O debate deixou de ser apenas mineral ou comercial. Tornou-se uma conversa sobre autonomia nacional em setores considerados vitais para as próximas décadas.

Quando Lula afirmou que o Brasil quer compartilhar oportunidades com americanos, chineses, alemães, japoneses ou franceses, havia ali algo além de pragmatismo comercial. Existia uma tentativa clara de abandonar a velha lógica do alinhamento automático. O Brasil tenta se apresentar como parceiro de negociação, não como extensão política ou emocional de qualquer potência estrangeira.

Isso ajuda a explicar por que o encontro ocorreu num momento internacional particularmente delicado. Os Estados Unidos enfrentam desgaste jurídico interno em torno do tarifaço de Trump, ampliam tensões no Oriente Médio e reorganizam suas cadeias produtivas diante do avanço chinês. Enquanto isso, o Brasil tenta equilibrar relações com Washington, Pequim e o Sul Global sem transformar divergências ideológicas em guerras diplomáticas permanentes.

Nesse contexto, a frase de Lula sobre tarifas teve uma honestidade quase incomum na política internacional contemporânea: “Quem tiver errado vai ceder.”

Pode soar simples. Não é.

Boa parte da diplomacia mundial atual vive aprisionada pela incapacidade de reconhecer excessos. Líderes preferem destruir pontes a admitir erros. O comércio internacional virou um ambiente onde tarifas passaram a funcionar como instrumentos de pressão política disfarçados de medidas econômicas.

O episódio envolvendo o Pix ajuda a compreender essa transformação. Os americanos chegaram a considerar o sistema brasileiro prejudicial às grandes bandeiras de cartão de crédito dos Estados Unidos. Há certa ironia histórica nisso: um país que durante décadas importou soluções financeiras agora cria ferramentas capazes de incomodar o coração do sistema bancário americano.

Durante muito tempo, parte das elites internacionais enxergava o Brasil como uma combinação folclórica de carnaval, instabilidade política e promessas eternamente adiadas. Agora o país aparece discutindo infraestrutura estratégica, crime transnacional e comércio global dentro da Casa Branca diante do presidente dos Estados Unidos.

O Brasil continua carregando desigualdades brutais, baixa produtividade, deficiências educacionais e polarização política corrosiva. Nada disso desapareceu. Mas existe uma diferença decisiva entre um país problemático e um país irrelevante. O Brasil ainda convive com problemas históricos gigantescos. Só já não cabe mais na categoria das nações que podem ser ignoradas.

Talvez esteja aí o verdadeiro saldo político da reunião.

Durante décadas, o Brasil lutou para conquistar o direito de falar. Agora começa lentamente a impor ao mundo algo muito mais difícil: a obrigação de escutá-lo com atenção real. E isso altera mais do que fotografias diplomáticas. Altera cálculos econômicos, reposiciona interesses estratégicos e muda a forma como as grandes potências passam a olhar para Brasília. O Brasil ainda está longe de ocupar plenamente o lugar que imagina merecer. Mas também deixou de aceitar o papel silencioso e periférico que durante tanto tempo lhe reservaram.