A redação do Enem aponta para a opção real e concreta para combater o etarismo: Lula

"Perspectivas acerca do envelhecimento da população brasileira" foi o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio.

O tema remete imediatamente para o agravamento da situação de dificuldades econômicas vivida pelos velhos de agora, agravada imensamente pela realidade especial de envelhecer sob a hegemonia das ideias neoliberais.

Remete também para aquele que representa um modelo de possibilidades para usar como alternativa ao neoliberalismo. A trajetória, os compromissos e, principalmente, candidatura à reeleição de Lula são a grande esperança de reverter a situação de extrema dificuldade que vivem a grande maioria dos idosos e a perspectiva ainda mais sombria que aguarda os idosos de amanhã.

Aos 80 anos, Lula é o idoso que se fez necessário, único e insubstituível. É exceção da exceção que confirma a regra, em seu desafio, quase deboche, às imposições da idade. Exemplo de sucesso, autoestima e autocuidado, Lula não se oferece apenas. Ele se revela indispensável. Muito mais atende a um clamor de um país que uma vez mais vê nele a chance de um futuro melhor. Lula é o idoso essencial. Lula é a luta de classes encarnada. Ele é o tipo ideal que desmente o descarte dos corpos vividos, descarte praticado pelo capitalismo e tornado credo pelo neoliberalismo.

Lula é a possibilidade de reversão do modelo neoliberal. Este inviabiliza a previdência social decente e universal e o Sistema Único de Saúde, cujo aperfeiçoamento é tao necessário, especialmente para os idosos.

Será necessário, se Lula for eleito, fazer uma reviravolta no garrote da informalidade que condena os atuais e futuros idosos à velhice indigna. É tarefa de afirmação do país mobilizar os trabalhadores para desmontar os diversos gargalos que estrangulam, num projeto deliberado, a Previdência Social.

Só a vitória de Lula dará oxigênio a essa refundação, pelo serviço público de qualidade, da verdadeira cidadania.

Se alguém tem condição de afastar essa sombra (a da precarização da Previdência e do SUS) que paira sobre o presente e o futuro de todos, é Lula. Qualquer outro candidato apressará a devastação imprevidente.

Lula acima de tudo personifica a ideia de que o amor por uma causa renova e rejuvenesce, afasta o tempo, a solidão e a depressão. Será ele a avis rara e uma inspiração para que todos, em especial os mais velhos, mas também os velhos de amanhã, partam com todo o vigor para derrotar o etarismo. Se este afinal recuar, não será a primeira ruptura de tabus de uma geração rebelde que, ao chegar a sua vez, acostumou-se a impor novos hábitos