A repercussão internacional da entrevista de Lula ao Brasil 247

A entrevista exclusiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à TV 247 repercutiu na imprensa estrangeira tanto por assuntos internos (taxa de juros) como externos (a paz entre Rússia e Ucrânia). Na Argentina, os jornais e sites de notícias La Nación, Perfil, Infobae e Clarín em Português dedicaram espaço às declarações do presidente Lula, na terça-feira (21), em Brasília.

A repercussão confirma, uma vez mais, a importância política e econômica do Brasil, o maior país em termos populacionais e de Produto Interno Bruto (PIB) da América Latina, segundo dados disponíveis do Banco Mundial. O retorno de Lula à Presidência é outro fator para o aumento do interesse dos rumos internos e externos do país – comumente chamado nos países vizinhos como ‘o gigante’ da região.

A partir de informações das agências internacionais ANSA (Itália) e AFP (França), o jornal La Nación publicou em sua edição impressa, nesta quinta-feira, que Lula conversará com o presidente da China, Xi Jinping, sobre a Guerra na Ucrânia. “De Lula, antes de seu encontro com Xi: ‘Na China, falarei sobre a paz’”, diz no título.

Na matéria informa-se que o presidente lembrou, durante a entrevista, que já conversou com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, com Emmanuel Macron, presidente da França, e com o chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, que “o Brasil está disposto a qualquer esforço para garantir a paz” e que Lula classificou como “uma boa notícia” a ida do líder chinês a Moscou, onde se reuniu com Vladimir Putin. “Nós condenamos a invasão da integridade territorial da Ucrânia. Achamos que a Rússia não deveria ter feito isso, mas fez, a guerra está lá há um ano. Então, é preciso encontrar alguém que fale sobre a paz, porque os Estados Unidos não falam em paz (...)”, publicou o jornal argentino, que fez referência à TV 247. Em seu portal, o mesmo jornal informou, na tarde de terça-feira, a partir de informações da agência Europa Press, baseada em Madri, que Lula disse ser “absurdo” que o Banco Central mantenha os juros em 13,75%. “Durante entrevista à TV 247, o presidente brasileiro lamentou a ‘irresponsabilidade’ do Banco, ao argumentar que este não está cumprindo seu dever de garantir o crescimento da economia e a geração de empregos”, publicou o portal do La Nación, de Buenos Aires.

A matéria da agência norte-americana Bloomberg foi na mesma linha, destacando que o presidente falou em “absurdo” ao se referir ao BC e à taxa de 13,75%. O texto foi publicado no argentino Perfil, também de Buenos Aires. “Lula da Silva ataca Banco Central do Brasil por taxas de juros”, diz o título do portal. Também com base nas informações das agências internacionais, o chileno El Mercurio destacou as críticas de Lula contra os juros e a atual direção do BC. “Eu vou continuar falando sobre isso e lutando para reduzir as taxas de juros para que a economia recupere os investimentos”, reproduziu o portal chileno que faz parte de um dos jornais mais antigos e tradicionais do Chile.

A ampla repercussão sobre os assuntos internos e externos, ligados ao Brasil, indica que a viagem de Lula à China, no fim de semana, e a expectativa para o projeto do arcabouço fiscal, que, como ele disse, será apresentado no retorno de Pequim, também terão a mirada da imprensa estrangeira. Com esta viagem, Lula terá visitado, nos três primeiros meses, os três principais sócios comerciais do Brasil – China, Estados Unidos e Argentina.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

