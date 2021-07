A República dos coronéis com as digitais dos generais

Esses abaixo são os militares suspeitos de fazerem negociatas no Ministério da Saúde:

General Pazuello;

Coronel Elcio Franco;

Coronel Marcelo Blanco;

Coronel Pires;

Coronel Guerra;

Coronel Odilon;

Coronel Hélcio;

Major Handerson; e

Sargento Roberto Dias.

Todos os militares elencados acima tiveram algum envolvimento nas negociações fraudulentas da Davati, sendo citados por Cristiano Carvalho e outras pessoas que prestaram depoimentos à CPI da Covid/Genocídio. Todos eles estavam a atuar e agir na gestão do general da ativa Eduardo Pazuello, cujo chefe é Jair Bolsonaro --- vulgo Bozo e considerado o pior presidente da história do Brasil.

O Exército nunca teve tantos militares envolvidos em escândalos de corrupção desde os tempos da ditadura. O que farão as Forças Armadas quanto a esses escândalos? O que dirão à sociedade civil, à imprensa e às suas tropas? Como se envolveram com um ex-tenente de nome Jair, que se aposentou como capitão, que foi afastado do Exército pelo seu péssimo comportamento, bem como acusado de ser corrupto e se envolver com milícias, além das "rachadinhas", que também envolvem seus filhos?

Todos esses militares são investigados pela CPI, porque foram denunciados e acusados de se envolverem com malfeitos no Ministério da Saúde, onde efetivaram suas inépcias, ignorâncias e incompetências, assim como a cada dia que passa seus maus atos na Saúde se tornam contundentes e tão claros como as manhãs de sol. É necessário investigar o que esses oficiais estão a fazer em outros ministérios, na Presidência, órgãos e autarquias.

Vale lembrar que os militares estão em inúmeros órgãos e instituições a ocupar milhares de cargos civis, em que demonstram amplo desconhecimento e imenso autoritarismo e inaptidão. São mais de seis mil milicos a aparelhar o estado nacional e a participar do pior e mais irresponsável e inconsequente governo da história da República.

Na realidade é um desgoverno de extrema direita e ultraliberal, com fracassos retumbantes em todos os setores da economia e fomentador de crises políticas e sociais, além das privatizações de lesa-pátria e os crimes contra o meio ambiente, sendo que nada mais mórbido, sórdido e infame do que a atuação do desgoverno dos generais e coronéis no que é relativo à pandemia do coronavírus, que matou 540 mil brasileiros por Covid-19 em apenas um ano e quatro meses.

Cadeia para quem negligenciou, se omitiu, corrompeu e foi corrompido, roubou e matou em plena pandemia do coronavírus! O Exército e as Forças Armadas em geral tem a obrigação de dar satisfações ao povo brasileiro, à sociedade, à Nação. Os oficiais e os militares de escalão de baixo que se meteram em crimes de corrupção, se tudo for comprovado pela CPI e MPF, que sejam levados às barras da Justiça, bem como o presidente e seus filhos, a respeitar-se a Constituição, que essa gente desrespeita e detesta. Trata-se da república dos coronéis com as digitais dos generais. É isso aí.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.