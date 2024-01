A resistência armada e o silêncio do mundo árabe

Apoie o 247

Após a derrota sofrida em 1967 por três exércitos árabes - o egípcio, o sírio e o jordaniano - em tempo quase recorde, a entidade sionista foi atingida por uma espécie de arrogância e chamou o seu exército de invencível. As potências coloniais, França e Grã-Bretanha, adotaram e apoiaram a entidade de forma abrangente. A Primeira-Ministra israelita, Golda Meir, foi tão arrogante que disse: “Estou ao telefone à espera da primeira chamada de um líder árabe”. Ela quis dizer rendição.

Dois grandes desenvolvimentos ocorreram após a derrota, as decisões da cimeira dos Três Nãos em Cartum, em agosto de 1967: nenhuma reconciliação, nenhuma negociação, nenhum reconhecimento. É uma decisão egípcia por excelência, significando firmeza, reconstrução do exército e continuação do conflito. O segundo desenvolvimento diz respeito à propagação do fenômeno da resistência palestiniana em todas as frentes.

Sob a liderança do presidente Gamal Abdel Nasser, o Egito começou a reconstruir as forças armadas com a ajuda da União Soviética e instalou uma rede de mísseis destinada a caçar aviões de combate, revelando-se eficaz na Guerra de Outubro de 1973. A entidade sionista estava determinada a impedir o Egito de reconstruir suas forças armadas, iniciando o que foi historicamente chamado de "A Guerra de Atrito", que durou cerca de dois anos e meio. Foi uma das maiores guerras de confronto, na qual caíram grandes mártires, como Abdel Moneim Riad, o Chefe do Estado Maior.

Durante esse período, o papel da resistência na frente jordana e no sul do Líbano aumentou. Enquanto a frente síria era um quartel-general de treinamento, montagem, armamento e recrutamento. A grande derrota foi um ponto de grande renascimento popular nos principais países do cordão, e então o grande confronto ocorreu na Batalha de Karama em 21 de março de 1968. Essa batalha, travada pelo movimento Fatah e unidades do exército jordaniano, durou 16 horas. O inimigo sionista sofreu uma derrota humilhante e deixou seu equipamento no campo de batalha. Esta vitória abriu a porta para milhares de palestinos se juntarem aos movimentos de resistência e a muitos voluntários árabes.

Em 1969, o exército libanês tentou controlar as forças de resistência no sul do Líbano, mas não foi capaz devido à maré revolucionária da época e à intervenção do presidente Gamal Abdel Nasser, que disse naquele dia: “O fenômeno da violência popular a resistência veio para ficar, pois é o fenômeno mais nobre produzido pela derrota de junho”, e pressionou pela assinatura do Acordo do Cairo em 3 de novembro de 1969 para organizar a ação armada palestina a partir do sul do Líbano. Os anos de 1968 até meados de 1970 foram anos de confronto em todas as fronteiras árabes: Egito, Jordânia, Síria e Líbano.

Foi, portanto, necessário que os planejadores sionistas fechassem todas as fronteiras porque a derrota de todo o projeto sionista havia se tornado possível devido à expansão da resistência popular, que a entidade não conseguiu derrotar por vários motivos. Primeiramente, porque é uma guerra de longo prazo e a entidade está acostumada a travar guerras rápidas. Em segundo lugar, porque é uma guerra que depende da pessoa consciente que acredita na sua justa causa. Terceiro, porque surpreende o inimigo de todos os lados, de dentro e de fora, na rua e no acampamento. Depende de manter o inimigo tenso e ocupado em todas as frentes, sem saber de onde virá o próximo ataque.

O que está ocorrendo agora, em termos de uma guerra de extermínio contra Gaza, visa fechar a última área de confronto dentro da Palestina. Daqui, entendemos que os movimentos não sujeitos a nenhum regime árabe, seja no Líbano ou no Iêmen, estão ao lado da resistência em Gaza.

Foi necessário fechar as fronteiras à resistência. As fronteiras da Jordânia foram fechadas pela primeira vez em 1970-1971, após confrontos entre o exército jordaniano e a resistência, levando a resistência a se mudar para o Líbano. Na Síria, o golpe de Hafez al-Assad em novembro de 1970 derrubou a liderança de Nour al-Din al-Atassi, que apoiava a resistência, e a Frente de Golã foi permanentemente fechada. Depois, as fronteiras do Egito foram fechadas após o presidente anunciar que a Guerra de 6 de outubro era a última, e que 99 por cento das cartas do jogo estavam nas mãos dos Estados Unidos. Isso foi um prelúdio para os Acordos de Camp David e o reconhecimento mútuo em 1979. As fronteiras do Líbano permaneceram abertas. Dado que o Estado é fraco, ao contrário da Síria, da Jordânia ou do Egito, a mesma entidade invadiu o Líbano em junho de 1982, chegando a Beirute em conluio com facções libanesas, forçando a resistência a exilar-se. Os isolacionistas assinaram o acordo de 17 de maio de 1983 com a entidade para evitar manifestações do conflito, mas as forças nacionais abandonaram o acordo antes de ser aprovado no Parlamento. Em 1983, as fronteiras dos países árabes cercados foram completamente fechadas à resistência palestina, e os combatentes foram deportados para os países da diáspora. Aqueles que permaneceram na Bekaa libanesa e na Síria ficaram sujeitos à vontade do regime sírio.

Os Acordos de Oslo transformaram a revolução palestina contemporânea em um guardião da segurança da ocupação, liberando a entidade de suas responsabilidades como força de ocupação para se tornar um parceiro na "paz dos bravos". Com a assinatura dos Acordos de Oslo, a nova frente aberta contra o inimigo foi fechada, mas Israel continuou a expandir os assentamentos e reprimir qualquer tentativa de resistência. Ehud Barak, com a ajuda de Bill Clinton, tentou impor a rendição final aos palestinianos em Camp David, em julho de 2000, resultando na segunda intifada, com força excessiva utilizada na Cisjordânia e em Gaza. O cerco foi imposto à Faixa de Gaza desde 2007, após a cisão, enquanto a Cisjordânia permaneceu sob o controle da liderança oficial. Eleições em 2005 levaram Mahmoud Abbas ao poder, mas os resultados de 2006 foram contestados por vários países, culminando no controle do Hamas em Gaza.

A partir daqui, compreendemos o que está ocorrendo atualmente na limpeza étnica de extermínio contra Gaza, com o objetivo de fechar a última arena de confronto dentro da Palestina. A partir deste ponto, entendemos que os movimentos não sujeitos a nenhum regime árabe, seja no Líbano ou Iêmen, apoiam a resistência em Gaza. Os países árabes permanecem em silêncio em suas frentes, e muitos aguardam o fim da resistência, chegando até a encorajá-la e celebrar acordos com a entidade sionista para acelerar o término. Imaginem se Gaza tivesse aderido à obediência desde 2007, sendo governada por grupos de segurança treinados por Dayton.

Muitas consequências surgirão deste confronto. Ou avançamos firmemente em direção à liberdade, pondo fim à ocupação e estabelecendo um Estado independente. Ou a batalha se estenderá ao esvaziamento da Cisjordânia, declarando a vitória do projeto sionista não apenas sobre a Palestina, mas sobre toda a nação árabe, do oceano ao Golfo.

