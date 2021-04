A terceira via é mais um atalho para o abismo

Lula, é sem dúvida alguma, a única opção, digo isso me despindo da manta de militante, digo como parte integrante do povo que pede socorro e luta por uma esperança edit

A narrativa das eleições de 2018 começa a se repetir em 2021, ano que antecede as eleições presidenciais de 2022.

O ano de 2018, caracterizou-se por uma enxurrada de denúncias, sem provas, com objetivos unicamente de conquista de poder e domínio. Soberania, democracia e povo, para a direita e a elite brasileira ficaram em um horizonte distante, como de costume.

Hoje, com Luiz Inácio Lula da Silva em condições de disputar a presidência da república nas próximas eleições, e se apresentando já como uma opção necessária para derrotar Bolsonaro e reconstruir não somente a democracia, mas, nossa soberania; a direita, ou o CENTRÃO do abismo, juntamente com a mídia e Ciro Gomes, este último, que não se revela com nenhuma surpresa, se levarmos em conta suas opções passadas no cenário político do Brasil, vem tentando a todo custo reconstruir o cenário de calúnias dirigidas ao PT e à Lula, que como é sentido, hoje, trouxe sérios danos ao Brasil.

Enquanto as redes bolsonaristas apostam nas mais estapafúrdias fake news, (apesar de mais absurda, que sejam, acreditem, temos que desmenti-las), a direita, juntamente com o ex presidente e eterno entreguista, Fernando Henrique Cardoso e a mídia articulam uma nova opção, ou terceira opção, em uma outra ponta, Ciro Gomes continua, desenfreadamente, atacando Lula, apostando na ideia nefasta do antipetismo e se auto intitulando como opção para derrotar Bolsonaro.

Com o resultado de 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o recurso da Procuradoria Geral da República que tentava reverter a anulação das condenações de Lula, o que garantiu o restabelecimento dos direitos políticos de Lula, possibilitando sua candidatura para 2022. O resultado estremeceu as bases entreguistas, neoliberais e extremistas, que temem o retorno de Lula.

O que devemos esperar e já estar preparados é para uma enxurrada de ataques propagados por canais midiáticos, televisivos e jornalísticos em programas de televisão e bancas de jornais nos próximos meses que muito provavelmente, estamparão um cenário de desequilíbrio com intuito de provocar medo e receio na população. Esta estratégia viciada, só demonstrará o medo da elite em imaginar o retorno da ascensão do Brasil e do povo.

Lula, é sem dúvida alguma, a única opção, digo isso me despindo da manta de militante, digo como parte integrante do povo que pede socorro e luta por uma esperança.

Se as bases extremistas, o centro e a direita encaram, as eleições de 2022 apenas como uma disputa pelo poder, nós que somos o povo, e o PT, nosso fiel representante , assim como Luiz Inácio Lula da Silva, encaramos estas eleições como uma possibilidade de reconstrução nacional e do restabelecimento pleno da democracia.

Bolsonaro derrete, seja de medo ou por impopularidade, porém, não abandona seu desejo de sacrificar o povo. Lula é a opção para o fim desse massacre.

