A terra que sobra ao povo

Apoie o 247

ICL

Eu vivia escutando meu pai falar, que existe uma lei assegurando a todos oportunidade de acesso à terra.

Falam até que tem um documento chamado CONSTITUIÇÃO, que garante a terra como um direito social, mas não compreendi muito bem o que isso significa. Esse tal de social deve ser coisa de sociedade avançada.

Eu já estou com 60 anos e até hoje ninguém veio me entregar um papel que diga que em tenho alguma terra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não sei não; acho que isso é tudo prosa dos outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto eu aguardo a minha terra eu vivo aqui, acolá; pouso de favor.

Quando tenho um dinheirinho pago um canto de terra pra passar uns dias, mas vez por outra aparece um homem da lei, mostrando um papel, dizendo que um Juiz, que eu nem conheço, mandou eu sair se não vão chamar a polícia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não entendo nada.

Outro dia eu vi na televisão de um amigo, que muita gente que estava perto de um morro, famílias inteiras, foi acobertada por um mar de lama por causa da chuva; vixe! morreram centenas; era terra que não acabava mais.

Acho que não deve ser essa terra que tá escrita lá na lei.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Será que é só essa terra que sobrou ao povo?

Engraçado que eu vejo por aí um mundão de terra que é ocupada por uma ou duas pessoas, e vejo um mundão de pessoas que não têm um só pedaço pra fazer um canteiro.

Não sei; acho que terra é coisa se gente importante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um compadre me contou sobre uma vila, que fica lá bem longe do Centro, e que lá tinha alguma terra pra usar.

Cheguei nessa vila e vi um descampado. Não tinha uma venda, nem uma escola ou um doutor, mas vi bastante gente morando naquela terra perto do rio.

Não achei muito bonito não.

Tinha crianças brincando perto da barranca do rio, pareciam até felizes, mas pra andar pelas trilhas tinha muito barro, o cheiro não era bom por causa do esgoto, sujava o chinelo e até a roupa de quem estava indo pro trabalho.

Vi até mulheres carregando outro sapato, na bolsa, pra trocar quando pegava o ônibus.

Não gostei muito não.

Realmente lá tinha terra, mas o lugar não era tão bonito como aquele que mora o Seu Flávio, aquele que comprou uma terra linda com o dinheiro da loja de chocolate; nem igual aquele onde mora o Seu Jorge Paulo, aquele brasileiro rico que mora na suíça.

Não sei.

Outro dia também ouvi uma pessoa importante falando que existe uma coisa chamada REFORMA AGRÁRIA, que parece que tá pra sair.

Parece que vai dar um pedaço de terra para cada homem ou mulher, pra construir uma moradia, criar umas galinhas, fazer uma horta e até ajudar a botar alimento na mesa de cada brasileiro e contribuir com um tal de MEIO AMBIENTE.

Agora já estou com 60 e estou tranquilo, porque tem aí uma outra lei, um tal de ESTATUTO DO IDOSO, que garante que eu até tenho direito a ter uma vida digna, com saúde, educação, emprego, lazer, moradia, terra e até ser respeitado como um CIDADÃO. Estou contudo e não tô prosa.

Agora sim acho que vou conseguir a minha terra ... e isso me enche de esperança.

Bom, enquanto isso, deixa eu ir por aí arrumar um cantinho pra passar essa noite.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE