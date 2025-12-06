TV 247 logo
      Buscar
      Oliveiros Marques avatar

      Oliveiros Marques

      Sociólogo pela Universidade de Brasília, onde também cursou disciplinas do mestrado em Sociologia Política. Atuou por 18 anos como assessor junto ao Congresso Nacional. Publicitário e associado ao Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP), realizou dezenas de campanhas no Brasil para prefeituras, governos estaduais, Senado e casas legislativas

      196 artigos

        HOME > blog

        A tese das múltiplas candidaturas

        Divisão da direita pode facilitar o caminho de Lula e até inviabilizar um segundo turno

        A tese das múltiplas candidaturas (Foto: Divulgação)

        A indicação de Flávio Bolsonaro para representar a família na disputa presidencial do próximo ano alimenta a tese, entre alguns próceres da direita brasileira, de que se trata de um movimento estratégico: pulverizar os votos desse campo em diversas candidaturas no primeiro turno para, depois, reunificá-los em torno de quem avançar à segunda volta. É uma tese curiosa, engenhosa até. Mas, ainda assim, uma tese - e, a meu ver, condenada a não encontrar respaldo na vida real.

        Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

        Para além de fortalecer o PL e assegurar a Valdemar da Costa Neto um fundo partidário - menor que o atual, mas ainda robusto o suficiente para seguir irrigando projetos futuros -, essa estratégia tende a pavimentar um caminho menos acidentado para a candidatura governista de Lula. Não significa, claro, que a vitória de Lula esteja dada. Nada disso. Mas a fragmentação da representação da direita a enfraquece estruturalmente.

        As eleições do ano que vem apontam para uma disputa de rejeições. Cerca de 80% do eleitorado já se encontra blocado e assim permanecerá até o momento do voto. Na metade desse contingente que se sente representado pela direita - e sim, eles existem, e são muitos -, a divisão entre diversas candidaturas tende a desidratar a força individual de cada uma, concentrando o rescaldo em uma única opção, que, arrisco dizer, será aquela que carregar o sobrenome Bolsonaro.

        Seria isso suficiente para vencer? Eis o ponto frágil da tese. A resposta é não. Seria suficiente para levar ao segundo turno, possivelmente à frente de outros nomes do mesmo campo. Mas isso depende de haver segundo turno - e é justamente aqui que, com a divisão da direita, abre-se a possibilidade de que ele simplesmente não aconteça.

        Siga comigo. Durante boa parte da campanha, as candidaturas da direita e extrema-direita precisariam travar uma disputa interna para convencer o próprio eleitorado de qual delas é mais competitiva e mais fiel ao espírito do campo conservador. Esse movimento, por si só, criaria fissuras, ressentimentos e um consumo enorme de tempo - o ativo precioso em uma campanha eleitoral.

        E, enquanto esse bloco inteiro estivesse ocupado em se provar para dentro, Lula estaria livre para dialogar diretamente com os 20% do eleitorado que se encontram realmente em disputa, aqueles que podem migrar entre polos e que decidem eleições. Em uma campanha, tempo é mais valioso que dinheiro - e a vantagem competitiva de falar a esse eleitorado, sem distrações internas, é gigantesca.

        É por isso que não acredito na tese das múltiplas candidaturas à direita. No fim do processo, esse campo tenderá à convergência em torno de um nome. Hoje, se tivesse que apostar, colocaria algumas fichas na candidatura do filho Flávio. E, nesse cenário, Caiado, Leite, Zema e Ratinho recolheriam os flaps, ajustando rota para disputar o Senado, aguardar outra janela eleitoral ou simplesmente concluir seus mandatos - deixando de lado as urnas em 2026.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.