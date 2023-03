A toga do Zanin

Apoie o 247

ICL

Em plena campanha pela toga do Zanin!

Cristiano Zanin, o advogado que identificou o Law fare e apresentou esse conceito ao Brasil, ensinou juridiquês aos juristas, honrou, e até mesmo redimiu aos olhos do país, a classe dos advogados brasileiros, tão abalada por repetidas posições covardes e decepcionantes da OAB.

Zanin não se abateu pelos ataques, indignidades e canalhices. Ao lado de uma grande parceira, a advogada Valeska Teixeira, formou afinada e eficiente dobradinha, competência jurídica de excelência. Juntos, conseguiram evidenciar falhas e impropriedades dos processos, da Lava Jato, dos procuradores, do juiz, dos desembargadores; restabeleceram a verdade.

Lula foi solto com a ficha limpa, imaculada, candidatou-se, venceu a eleição, e agora não querem deixá-lo governar...

Assediado pela mesma mídia comprometida com o mesmo mercado financeiro, apoiado pelos mesmos parlamentares venais, Lula agora enfrenta uma guerra de foice, que tem até martelo, haja vista as marteladas do Tarcísio...

O Brasil é tal e qual a novela Mar do Sertão, que terminou hoje lindamente. O Brasil é tremenda confusão, é piada, é corrupção. E é muito mais incongruente do que os enredos imaginosos da TV.

O Brasil merece e precisa de Cristiano Zanin no STF.

#zanindetoga

