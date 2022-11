A turba de Porto Belo afrontou todo o Supremo e as instituições

Apoie o 247

Os jornalões, fingindo legalismos e temerosos de novas e perigosas pedaladas, mobilizaram seus comentaristas com alertas sobre a PEC da transição.



Mas tente encontrar nas capas dos jornais das corporações a notícia que ajuda a resumir o Brasil do extremista alucinado grudado na dianteira de um caminhão.



Não há nas capas dos jornalões uma linha sobre a turba de Porto Belo, que expulsou da cidade um ministro do Supremo às 4h da madrugada de sexta-feira.



Luis Roberto Barroso, amigos e a família foram cercados e expulsos de um restaurante, tentaram se proteger em casa, não resistiram e abandonaram o lugar sob escolta de policiais militares.



Está na capa do site do jornal catarinense Razão uma pergunta que funciona como afirmação e tenta fazer valer os argumentos dos agressores.



O jornal diz estar surpreso com o fato de o ministro ter ido passear no Estado “epicentro das manifestações contra o resultado das eleições” e pergunta: “Por quê?”



O próprio jornal diz, como tantos outros, que a casa cercada é da família de Barroso. Outros dizem que ele “estava parando” na casa. Mas o que importa é a pergunta: por quê?



Dono ou não da casa, o ministro é apresentado como forasteiro. O que uma autoridade da República, membro da mais alta Corte do país, foi fazer no ameaçador reduto do bolsonarismo?



A abordagem provinciana do jornal local e o desprezo pela pauta por parte dos jornalões cosmopolitas explicam o contexto e seus significados.



Parte da imprensa catarinense acha que Barroso não deveria estar ali. E a grande imprensa nacional, preocupada com as pedaladas da PEC que vai garantir R$ 600 a pobres e miseráveis, finge não saber de nada.



É o cenário que temos. Jornalões agora dedicados ao fiscalismo da Faria Lima viram a cara para o horror ao lado do teto de gastos.



Prosperam os adivinhadores da imprensa periférica tentando saber para onde caminhamos e qual será o real tamanho do fascismo, enquanto um ministro do Supremo é expulso de uma cidade no meio da madrugada.



Santa Catarina é mais do que o epicentro do golpismo. O Estado que mais bloqueou estradas é um território marcado por estigmas que vem fomentando há muito tempo.



Os catarinenses terão de reagir à fama de que são condescendentes com grupos neonazistas e um reduto formador de líderes fascistas e golpistas.



A turba de Porto Belo afrontou todo o Supremo. Barroso foi chamado de comunista, lixo, vagabundo e ladrão. Mas a agressão foi dirigida ao STF e ao Judiciário.



A nota da assessoria do ministro sobre o episódio não promete nenhum alento ao cidadão comum que já vem sendo agredido por ações violentas dos derrotados.



Diz a nota que Barroso decidiu deixar o restaurante “para não causar transtornos aos demais clientes do local”.



Depois, quando a manifestação diante da casa ameaçava fugir ao controle e tornar-se violenta, sua segurança chegou a considerar a hipótese de solicitar “o uso de força policial para dispersar a aglomeração”.



Mas Barroso decidiu deixar o local “em respeito à vizinhança e para evitar confronto entre polícia e manifestantes”.



Para não constranger os frequentadores de um restaurante e os vizinhos e evitar violências, um ministro do Supremo recua e deixa o território entregue aos agressores.



Em qualquer episódio semelhante, documentado pela História e abordado pela literatura e pelo cinema, o recuo é tático.



Esperamos que tenha sido. A cidade precisa ser recuperada, muito mais pelos próprios moradores do que pelas autoridades.



Mas não haverá a retomada do Brasil sem a imposição das instituições.

