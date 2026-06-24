A universidade do futuro já começou

Há países que ainda discutem se as universidades devem se adaptar às transformações tecnológicas ou preservar estruturas concebidas para uma economia que já não existe. A China decidiu não esperar pelo consenso. Escolheu agir.

Nos últimos quatro anos, o Ministério da Educação chinês iniciou uma das maiores reformas do ensino superior de sua história recente. Entre 2021 e 2025, segundo dados divulgados pela agência estatal Xinhua e reproduzidos por diversos veículos internacionais, 12,2 mil cursos de graduação foram suspensos ou encerrados, enquanto outros 10,2 mil novos programas foram criados.

A mudança não surgiu por acaso. Pequim procura alinhar as universidades às prioridades estratégicas do país em áreas como inteligência artificial, ciência de dados, robótica, semicondutores, engenharia avançada e manufatura de alta precisão.

A lógica adotada pelas autoridades chinesas parte de uma pergunta simples: faz sentido continuar formando profissionais para setores com baixa demanda e reduzida empregabilidade enquanto novas áreas enfrentam escassez de mão de obra qualificada?

A reforma atingiu mais de 30% da estrutura universitária do país. Em muitos casos, graduações tradicionais em gestão, línguas estrangeiras e algumas especialidades das artes perderam espaço para cursos ligados à economia digital.

A Communication University of China promoveu uma ampla reorganização de seus programas acadêmicos. A University of Shanghai for Science and Technology também alterou sua oferta de vagas depois de constatar que parte das atividades antes desempenhadas por profissionais de design passou a ser executada por ferramentas baseadas em inteligência artificial.

A decisão ocorre em meio a uma pressão crescente do mercado de trabalho. A China deverá formar mais de 12 milhões de universitários em 2026, número recorde. Ao mesmo tempo, o desemprego entre jovens chegou a superar 16%, levando o governo a rever a relação entre ensino superior e necessidades econômicas.

Naturalmente, a discussão ultrapassa as fronteiras chinesas. Filosofia, História, Literatura, Sociologia e Artes não podem ser avaliadas apenas por indicadores de empregabilidade. Sociedades que abandonam a formação humanística empobrecem intelectualmente e comprometem sua capacidade crítica.

Mas também existe um risco inverso. Ignorar as mudanças tecnológicas produz uma desconexão crescente entre universidades e realidade.

Penso que a questão central do nosso tempo não é escolher entre humanismo e tecnologia. O desafio é encontrar equilíbrio entre ambos.

Enquanto muitos países ainda produzem diagnósticos e organizam seminários sobre o futuro da educação, a China já começou a redesenhar a sala de aula da próxima década.

Pode haver discordâncias sobre o método escolhido por Pequim. O que parece difícil negar é outra realidade: a competição global pelo conhecimento entrou em uma nova etapa. E os países que demorarem a compreender isso poderão descobrir, tarde demais, que o futuro não costuma esperar pelos indecisos.