A via é única: Lula

Toda e qualquer especulação sobre uma terceira ou quarta via, ou melhor dizendo, de uma via que não seja Lula deve ser interpretada de forma tendenciosa a manutenção de um sistema reprodutivo baseado na exploração dos mais pobres, da entrega de nossas riquezas e da mitigação de direitos.

É fato que até para os neoliberais, o Brasil tornou-se uma ameaça, um campo minado para investimentos.

Da certeza dos anos PT, ao cenário de jogos de azar é como devemos classificar o Brasil sob os desmandos de Bolsonaro. Sim, investir no Brasil é apostar às cegas, com uma das maiores probabilidades dos jogos de azar.

O Brasil é hoje uma ilha do medo aos olhos de investidores, uma negação! Bolsonaro se apresentou como um mentiroso compulsivo durante seu discurso na conferência da ONU, o que só aumentou nosso descrédito diante o mundo.

Mentiu sobre auxílio emergencial, pintou um Brasil desconhecido aos olhos internos e externos. Ainda atacou o meio ambiente, mal sabendo ele (ao que parece) que até os capitalistas, já se atentaram sobre as preocupações com o meio ambiente e a escassez dos recursos naturais.

Enfim, Bolsonaro parecia estar diante de seus fanáticos apoiadores.

O Brasil, hoje, como a 11 economia do mundo, se mostra disposto a descer, ainda mais no ranking da economia. Até 2022, não será de se estranhar se despenque ainda mais.

Para este governo, o Brasil virou uma espécie de hospedeiro, onde estes parasitas sugam toda a energia do País atendendo ao seu apetite obscuro.

Mas esta situação de catástrofe humana a qual vivemos não é, e nem tão pouco, será sensível aos olhos da classe dominante que já movimenta as peças para a introdução de uma opção, ou a chamada ‘via”, para que o circuito neoliberal não sofra uma ruptura que dê acesso ao povo.

Esta é a ruptura necessária, o circuito de fogo à que o Brasil está submetido precisa ser rompido. Não é somente o negacionismo e os desmandos de Bolsonaro que precisam ser expurgados, mas também a chocadeira que deu origem a esta serpente, e nesse caso, me refiro aos entreguistas que adotam uma política anti-povo voltada a atender ao capital estrangeiro e aos interesses de uma minoria dominante.

Os entreguistas tentam encenar uma posição a favor do povo através do fora Bolsonaro, porém devemos ficar atentos e sabidos que estar contra Bolsonaro não quer dizer estar do lado do povo ou do Brasil. Somar forças é necessário, importante para a derrubada do fascismo, mas é preciso ficar com um olho no peixe e o outro no gato do lado.

E é nesse cenário do fora Bolsonaro, que estes especuladores da miséria tentam inserir seu bloco.

O assédio político, já toma conta, de forma direta, nas redes e é destilado se forma sorrateira pela grande mídia, devemos sair dessa ciranda negacionista e neoliberal, e para isso o caminho é único: Lula!

