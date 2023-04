A vida pós-pandemia

Apoie o 247

Quando pensei o pós-pandemia, pensei num mundo pior, não melhor. Hoje há um consenso de que a vida mudou, as pessoas mudaram. A vida on-line substituiu a presencial. Os afetos também. Juntamente com o trabalho. Mas não pensava que era tão profunda e permanente. Os amigos e parentes se foram. As redes tornaram-se um obituário de famosos e não tão famosos. E há um frenesi de viver logo e tudo, como se o mundo fosse se acabar. Frenesi que contrasta com o perfil de morbidez que frequenta a linguagem das autoridades. Como será o futuro dessa sociedade excitada e assombrada pela epidemia? Alegre, triste, preocupada, hipocondríaca, esperançosa, hedonista?

Gostaria que fosse mais solidária e cuidadosa. O mundo não vai se acabar amanhã. E precisamos cuidar uns dos outros. Para vivermos bem e felizes. Essa sofreguidão de aqui e do agora para ser uma confissão de que não haverá amanhã. E ainda há muitos projetos e sonhos a se realizar. Cultivar o sonho e a esperança, essa é a nossa meta.

Fazer da vida uma estilística da existência. O cuidado de si. Como faziam os estóicos e epicuristas que escreveram sobre o elogio da senectude. E disseram que envelhecer bem é uma conquista da humanidade.

