O fato de a maioria dos favelados (90%) e a dos cariocas em geral (60%) aprovarem a chacina da Penha não significa que o governador agiu corretamente. Nem que seja a política mais eficaz para o Rio de Janeiro ficar mais seguro para todos.

Ao contrário, tanto o governador quanto a maioria dos cariocas estão errados.

Se as chacinas acabassem com a bandidagem não haveria mais bandidos no Rio, tantas foram as chacinas.

E, de chacina em chacina, a bandidagem só aumenta.

Os romanos também apoiavam jogar os cristãos aos leões.

Os cristãos também apoiavam jogar os hereges na fogueira.

A voz dos cariocas não é a voz de Deus.