        A voz dos cariocas não é a voz de Deus

        Romanos apoiavam jogar cristãos aos leões

        A voz dos cariocas não é a voz de Deus (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

         O fato de a maioria dos favelados (90%) e a dos cariocas em geral (60%) aprovarem a chacina da Penha não significa que o governador agiu corretamente. Nem que seja a política mais eficaz para o Rio de Janeiro ficar mais seguro para todos. 

         Ao contrário, tanto o governador quanto a maioria dos cariocas estão errados.

         Se as chacinas acabassem com a bandidagem não haveria mais bandidos no Rio, tantas foram as chacinas.

         E, de chacina em chacina, a bandidagem só aumenta.

         Os romanos também apoiavam jogar os cristãos aos leões.

         Os cristãos também apoiavam jogar os hereges na fogueira.

         A voz dos cariocas não é a voz de Deus.

