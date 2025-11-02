A voz dos cariocas não é a voz de Deus
Romanos apoiavam jogar cristãos aos leões
O fato de a maioria dos favelados (90%) e a dos cariocas em geral (60%) aprovarem a chacina da Penha não significa que o governador agiu corretamente. Nem que seja a política mais eficaz para o Rio de Janeiro ficar mais seguro para todos.
Ao contrário, tanto o governador quanto a maioria dos cariocas estão errados.
Se as chacinas acabassem com a bandidagem não haveria mais bandidos no Rio, tantas foram as chacinas.
E, de chacina em chacina, a bandidagem só aumenta.
Os romanos também apoiavam jogar os cristãos aos leões.
Os cristãos também apoiavam jogar os hereges na fogueira.
A voz dos cariocas não é a voz de Deus.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.