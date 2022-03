Abaixo a exploração!

Apoie o 247

Os donos do capital estão com os aspiradores ligados, sugando o dinheiro do povo, desde a base, para o topo da pirâmide social. Com juros escorchantes, dolarização da economia e inflação.

A perda do valor dos salários está levando os trabalhadores ao bárbaro empobrecimento, a uma situação análoga à escravidão, principalmente os mais vulneráveis.

A classe patronal reduziu os salários a tal ponto que o ganho mal dá para custear o transporte e a alimentação, diários, da imensa maioria da população.

Depois do golpe, Michel Temer quebrou os sindicatos com uma lei draconiana, acabou com a contribuição sindical e com outros direitos trabalhistas.

Não há mais reivindicações salariais nem greves. Mais arrocho salarial, mais lucro para a classe patronal.

Nenhuma reação. Provavelmente a nova geração nem sabe o que é um sindicato.

A reforma trabalhista, que tirou direitos históricos garantidos, causou demissões em massa e recontratações com redução abusiva dos salários.

Além disso, os trabalhadores enfrentam a inflação, os preços dolarizados, dos combustíveis e dos produtos de supermercados.

Os preços estão nas alturas por conta das exportações de alimentos e de outras commodities, também comercializadas em dólar.

Desonestamente, estão demonizando e responsabilizando a Petrobras, pelos elevados preços dos combustíveis.

Não dizem que o motivo dos altos custos dos combustíveis é a paridade com os preços internacionais do petróleo.

Mais o pagamento dos dividendos aos gringos, bilionários, que compraram ações da Petrobras, no processo de privatização gradual da empresa.

Os trabalhadores ganham seus míseros salários em Real e vão ao supermercado comprar produtos dolarizados, como bois indo para o abatedouro. Nenhuma reação.

