About Bob Dylan: Não só o que ele vê, mas como ele vê!

Na capa do álbum The Freewheelin' Bob Dylan de 1963, o músico está de braços dados com a ativista norte-americana Suze Rutolo, que era sua namorada. Suze vinha de uma família ligada ao pensamento de esquerda, o que foi determinante para o despertar político e social de Dylan.

Quando Dylan compôs a canção Blowin’ In The Wind, em 1962, que possui versos que indagam, por exemplo, “Por quantos anos algumas pessoas devem existir, antes de poderem ser livres”? disse: “Isso aqui não é uma música de protesto ou qualquer coisa do tipo". Ao passar a se relacionar com Suze, sua percepção sobre a música mudou e ganhou outro significado.

A partir de então, Bob Dylan passou a escrever canções com mensagens políticas, de protesto e denúncias como em “The Death of Emmett Till". Suze Rutolo contou a Dylan sobre o assassinato brutal de Emmett Till, um menino afro-americano acusado de ofender uma mulher branca. Na época em que escreveu a canção, disse: “Acho que foi a melhor coisa que já escrevi".

Bob Dylan passava a noite acordado fazendo canções e mostrando à Suze. “Isto está certo”? perguntava. A mãe de Suze era muito associada a grupos que defendiam a liberdade, por isso ele checava antes de considera-las prontas para gravar.

Quando se conheceram Dylan era apolítico e seu repertório, na maioria, composto de músicas antigas de folk. Suze o convidou para um encontro do Congresso de Igualdade Racial, onde ela trabalhava e participava das ‘Marchas da Juventude pelo Direitos Civis’. "Muito do que dei a ele foi o olhar de como a outra metade vivia - coisas da esquerda que ele não sabia", disse ela.

Bob Dylan completou oitenta anos. Sua música e poesia são inspiradas e inspiram músicos, poetas, pintores, atores, artistas que perambulam pelas ruas, como pedaços de papel inquietos soprados pelo vento.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.