“Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer”

A cultura brasileira perdeu um de seus maiores expoentes, o cantor e compositor Moraes Moreira, aos 72 anos. A obra de Moraes Moreira e a sua rica biografia ficarão eternamente gravadas na história da música.

Moraes foi membro do fantástico grupo Novos Baianos formado, entre outros, por Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Galvão e Paulinho Boca de Cantor. O grupo gravou em 1972 o disco Acabou Chorare, apontado pela revista Rolling Stones como o melhor disco de música popular brasileira de todos os tempos.

O grupo Novos Baianos teve origem na Bahia no fim da década de 1960 e influenciou a vida de muitos compositores. Marcaram o cenário musical brasileiro, utilizando uma mistura rítmica de vários gêneros como a bossa nova, o choro, o rock e o baião.

Moraes teve uma brilhante carreira solo, tendo gravado mais de quarenta discos. Sucessos como Festa no interior, parceria com Abel Silva, Meninas do Brasil, parceria com Fausto Nilo, estarão tocando para alegria de futuras gerações.

As canções do disco Acabou Chorare, a maioria em parceria com Galvão, já são eternas. Assisti Moraes Moreira várias vezes em shows no Circo Voador e, o último, no Parque das Ruínas em Santa Teresa.

Vivemos tempos sombrios demais, coincidência ou não, desde que esse governo assumiu, uma pressão negativa na atmosfera tenta nos manter presos à inércia.

Aí vem a notícia da morte de alguém que trouxe alegria, união e fraternidade para esse mundo. Quem não queria ter vivido um dia na vida dos Novos Baianos?

Temos que nos libertar desse fardo baixo astral, abrir a porta e a janela e ver o sol nascer, porque no canto do cisco, no canto do olho, a menina dança e se você fecha o olho a menina ainda dança.

