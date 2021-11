Absurdos Normais

"Pobre de quem for eleito em 2022 para substituir a besta-fera. Terá como missão primordial recomeçar tudo, absolutamente tudo, a partir do zero. Tirar de montanhas de absurdos o véu da normalidade", escreve o jornalista Eric Nepomuceno edit

Por Eric Nepomuceno, do Jornalistas pela Democracia

Entre os desastres que assolam e destroçam o Brasil e as sandices bizarras de um cada vez mais desequilibrado Jair Messias, não só o pior mas também o mais patético de todos os presidentes desde a implantação da República, é grande o risco de se distrair e deixar passar absurdos que, no atual governo, parecem normais.

Aliás, não apenas no governo, mas também entre seus aliados. É como se todos fizessem parte do mesmo balaio, com pontos de identidade em suas ambições. Primeiro, se locupletar. E segundo, acabar com tudo aquilo que foi erguido ao longo de décadas no país.

Por exemplo: no dia 9 de novembro tomou posse na Câmara de Deputados uma senhora que atende pelo nome de Ely Santos. Seu nome completo é Eliane de Sousa Alves Machado. O “Y” deve ser para dar ao diminutivo alguma elegância.

Se nos documentos o nome é um, os CPFs são dois, o que é ilegal. Mas isso não é nada diante do currículo – ou melhor, da ficha corrida – de dona Ely. Seu irmão, Ney Santos, é prefeito de Embu das Artes, nos arredores de São Paulo. E chefia uma quadrilha de alto calibre, da qual ela, a nobre deputada, é figura relevante.

Entre os processos que a dupla e o bando enfrentam na Justiça, o principal se refere a lavar dinheiro do PCC.

A tempo: qual o partido da dupla? O Republicanos, ligado à Igreja Universal. Aliado de quem? Ora, Jair Messias, claro.

Há, em todo caso, outros absurdos encobertos por um véu, tosco véu, de normalidade. Basta ver o que acontece na Câmara de Deputados, presidida pelo homem mais poderoso do Brasil, um bandoleiro ávido e hábil que atende pelo nome de Arthur Lira.

Ele, aliás, é o retrato redondo de uma Câmara que reúne as mais altas pirâmides de estrume moral de que se tem memória.

Mais absurdos normais? Ora, chove por todo lado, e nada acontece.

Por exemplo: como é que o blogueiro Allan dos Santos, convocado para depor na Justiça, conseguiu passar pela Polícia Federal e fugir para os Estados Unidos? Até que ponto sua intimidade com um dos filhos presidenciais, o patético Eduardo, foi crucial na sua fuga?

Seu glorioso feito agora se repetiu, de maneira ainda mais espetacular: o astrólogo Olavo de Carvalho foi avisado que seria intimado a depor quando estava internado num caro hospital de São Paulo. Estava no Brasil desde agosto, em tratamento de saúde.

Pois bem: aviso recebido, ele caiu fora do hospital e rapidissimamente foi posto num voo para os Estados Unidos. Conforme contou, não teve nem tempo para se despedir dos médicos que cuidaram da sua asquerosa vida.

Antes que se esclareça se era ou não um voo da FAB, vale repetir a pergunta: como é que alguém com ordem da Justiça para depor à Polícia Federal passa pela Polícia Federal de maneira incólume e foge?

E por falar em Polícia Federal: como é que Jair Messias afasta dezoito delegados que ocupavam diretorias e postos de chefia, justamente os responsáveis por investigações sensíveis não só à família presidencial mas a todo o bando bolsonarista, e tudo fica por isso mesmo?

São apenas exemplos do que acontece não nos bastidores, mas às claras, enquanto o país é desmontado dia sim e o outro também.

Pobre de quem for eleito em 2022 para substituir a besta-fera. Terá como missão primordial recomeçar tudo, absolutamente tudo, a partir do zero. Tirar de montanhas de absurdos o véu da normalidade.

Pobre país, este nosso. Pobre e desgraçado.

