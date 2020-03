Abuso de poder é crime e castigo

Alex Solnik, Jornalista pela Democracia, afirma que "Bolsonaro abusou mais uma vez de seu poder ao convocar para o ato espúrio do dia 15". "Jamais outro presidente da República deu tantos motivos para ser investigado por crime de responsabilidade", ressalta edit

Bolsonaro abusou mais uma vez de seu poder ao convocar para o ato espúrio do dia 15, ontem, em meio à viagem para jantar com Trump. Ou, melhor, para ser jantado por Trump, outro que abusa do poder.

O problema com Trump é uma questão a ser resolvida pelos estadunidenses em novembro próximo, mas Bolsonaro é coisa nossa e tem que ser resolvido por nós.

Jamais outro presidente da República deu tantos motivos para ser investigado por crime de responsabilidade e, em consequência, ser alvo de um processo de impeachment. Jamais um presidente republicano abusou tanto e tantas vezes de seu poder, em períodos democráticos. (Muitos já consideram que a democracia acabou, mas eu acho que o que temos é um presidente ditador em plena democracia, empenhado em destruí-la diariamente.)

Eu disse, certa vez a um psiquiatra amigo:

"Nem todo louco é ditador, mas todo ditador é um louco".

E ele ponderou:

"Louco não pode contrariar".

Mas - e se o louco é um ditador? Tambėm não deve ser contrariado?

"Se coloca em risco outras pessoas deve ser contido".

Congresso Nacional, STF, governadores, ex-presidentes da República não podem abdicar desse dever, com o apoio dos brasileiros que ainda não esqueceram que liberdade é inegociável.

Bolsonaro coloca em risco toda a população brasileira e também a si próprio. Todos os ditadores acabam mal. E o país que submetem também.

Abuso de poder é um crime e um castigo.