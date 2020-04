Acabou para Mandetta

"Ou Bolsonaro demitia Mandetta ou Mandetta demitia Bolsonaro", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia. "Com isso ele recupera um pouco de poder, mas consolida-se a sua submissão aos quatro generais do Planalto, cujo porta-voz é Braga Netto" edit

Por Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia

Finalmente consumou-se a queda do ministro marcado para cair. Quem diz isso não sou eu, mas o secretário de Vigilância Sanitária, Wanderson Wanderley de Oliveira em carta de hoje à sua equipe.

Não era sem tempo. Ou Bolsonaro demitia Mandetta ou Mandetta demitia Bolsonaro. Com isso ele recupera um pouco de poder, mas consolida-se a sua submissão aos quatro generais do Planalto, cujo porta-voz é Braga Netto, o mestre de cerimônias das coletivas do coronavírus.

É claro que trocar o comandante no meio da travessia é muito arriscado e pode ser até mesmo desastroso, mas o fato é que daqui em diante a responsabilidade acerca do que vai acontecer daqui para a frente é do Bolsonaro e de mais ninguém.

Ele vai escolher um ministro que pensa como ele, e se pressionar e conseguir dobrar os governadores e a estratégia que preconiza resultar numa carnificina está claro que seu governo estará por um fio, tal como sua carreira política.

E, a julgar pelo que já ocorreu em outros países, dificilmente isso não vai acontecer.

