Adiar eleições é golpe de mau perdedor

"Falar em adiar as eleições sempre foi um mau sinal na história política brasileira", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia. "É público e notório que Bolsonaro é mau perdedor e fará tudo o que for possível e impossível para não se associar a derrotas nas principais capitais do país em outubro, que poderão abalar ainda mais o já abalado bolsonarismo" edit